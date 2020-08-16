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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (463)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200816/1030772473/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-17-avgusta.html

Метеорологи прогнозируют в понедельник в Абхазии облачную с прояснениями погоду, днем температура воздуха поднимется до +29°С.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. В понедельник, 17 августа на территории Абхазии будет облачная с прояснениями погода, местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%

                           

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (463)

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