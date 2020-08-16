Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 августа

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. В понедельник, 17 августа на территории Абхазии будет облачная с прояснениями погода, местами ночью и в первой половине дня кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%