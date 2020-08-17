Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 августа

Метеорологи прогнозируют во вторник на территории Черноморского побережья Абхазии небольшую облачность.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Во вторник, 18 августа, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%