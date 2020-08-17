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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (465)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200817/1030776560/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-18-avgusta.html

Метеорологи прогнозируют во вторник на территории Черноморского побережья Абхазии небольшую облачность.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Во вторник, 18 августа, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (465)

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