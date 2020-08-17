Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 17 по 23 августа, на Черноморском побережье Абхазии погода будет относительно неустойчива, температура днем будет подниматься до +31 градусов.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В течение недели, с 17 по 23 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, с понедельника по четверг, преимущественно без осадков. В пятницу и на выходные временами возможен дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.