20:20 18 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.43
  • EUR87.34
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (467)
93 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/12/1030782170.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200818/1030782590/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-19-avgusta.html

В среду 19 августа на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится небольшая облачность, днем температура достигнет +31°С.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В среду 19 августа на территории Абхазии по-прежнему будет небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (467)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Когда вода стала черной: самые крупные разливы топлива в истории стран
Девятый день протестов: митинги и забастовки в Белоруссии
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться