Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 августа

В среду 19 августа на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится небольшая облачность, днем температура достигнет +31°С.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В среду 19 августа на территории Абхазии по-прежнему будет небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%