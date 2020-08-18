Опасная фритюрница: задымился один из павильонов у стадиона в Сухуме

Арендаторы павильона у республиканского стадиона в Сухуме устранили проблему до приезда сотрудников МЧС Абхазии.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Сильное задымление произошло в одном из павильонов у республиканского стадиона в Сухуме, сообщается на сайте МЧС Абхазии.

Пожарные МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия

Отмечается, что причиной сильного задымления, которое могло привести к возгоранию в ночное время, стала неправильная эксплуатация фритюрницы.

МЧС Абхазии напоминает основные меры безопасности при обращении с бытовыми электроприборами: