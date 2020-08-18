Опасная фритюрница: задымился один из павильонов у стадиона в Сухуме

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Сильное задымление произошло в одном из павильонов у республиканского стадиона в Сухуме, сообщается на сайте МЧС Абхазии.
Пожарные МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия
Отмечается, что причиной сильного задымления, которое могло привести к возгоранию в ночное время, стала неправильная эксплуатация фритюрницы.
МЧС Абхазии напоминает основные меры безопасности при обращении с бытовыми электроприборами:
- внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора;
- не устанавливайте электроприборы вблизи газовых баллонов;
- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
- не протирайте включенные электроприборы;
- следите за исправностью электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок;
- избегайте перегрузки на электросеть;
- не позволяйте детям играть с электроприборами;
- не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие легковоспламеняющиеся покрытия;
- не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их дверьми (оконными форточками) и не закладывайте провода за водопроводные трубы.