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Опасная фритюрница: задымился один из павильонов у стадиона в Сухуме

© Foto / МЧС Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Арендаторы павильона у республиканского стадиона в Сухуме устранили проблему до приезда сотрудников МЧС Абхазии.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Сильное задымление произошло в одном из павильонов у республиканского стадиона в Сухуме, сообщается на сайте МЧС Абхазии. 

Пожарные МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия  

Отмечается, что причиной сильного задымления, которое могло привести к возгоранию в ночное время, стала неправильная эксплуатация фритюрницы.

МЧС Абхазии напоминает основные меры безопасности при обращении с бытовыми электроприборами:

  • внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора;
  • не устанавливайте электроприборы вблизи газовых баллонов;
  • не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
  • не протирайте включенные электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок;
  • избегайте перегрузки на электросеть;
  • не позволяйте детям играть с электроприборами;
  • не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие легковоспламеняющиеся покрытия;
  • не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их дверьми (оконными форточками) и не закладывайте провода за водопроводные трубы.

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