Анкваб ответил на заявление организации ветеранов "Аруаа"

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб ответил на заявление общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа", в котором выражено возмущение его позицией по вопросу лишения паспортов жителей Галского района. Его заявление опубликовано агентством Апсныпресс.

13 августа Александр Анкваб прокомментировал публикацию на сайте радио "Голос Америки", которая вышла с заголовком "Сепаратистские власти обещают прекратить дискриминацию этнических грузин".

Один из вопросов, которым уделил внимание глава правительства республики, касался жителей Галского района Абхазии. Он отметил, что "мы считаем всех грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Галском районе, не воевавших против нас, своими гражданами, и мы считаем несправедливым решение о лишении их абхазских паспортов".

В ответ на высказывание премьер-министра, общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" выразила свое возмущение.

Организация предупредила, что любые попытки нарушить Конституционный закон Абхазии "О гражданстве", который предусматривает двойное гражданство Абхазии только с Россией, будет расценивать как антинародное действие, направленное на ревизию Победы Абхазии.

Уже 16 августа "Аруаа" снова выступили с заявлением и призвали премьер-министра не переводить проблему в этническую плоскость, тем самым разжигая националистические настроения, потребовав от него незамедлительно публично опровергнуть свое высказывание и "заверить общественность в том, что вопросы, связанные с гражданством Республики Абхазия и выдачей паспортов гражданина Абхазии будут решаться в строгом соответствии с Конституционным законом "О гражданстве", что история с незаконной раздачей паспортов не повторится снова".

В заявлении также отмечалось, что "в противном случае Высший Совет "Аруаа" примет решение о проведении внеочередного съезда, на котором будут приняты решения неприятные для премьер-министра Александра Анкваб".

Глава Правительства Абхазии заявил, что авторы обращения "увидели в тексте то, чего в нем нет".

"Во-первых, я не произносил слова "граждан Грузии, проживающих в Абхазии". Я сказал "грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Гальском районе". Во-вторых, ничего, вступающего в противоречие с абхазским законодательством, мною сказано не было. В моем комментарии не содержится даже мысль о необходимости вернуть паспорта этим гражданам. В нем констатация отношения к случившемуся", - цитирует Анкваб Апсныпресс.

Премьер-министр напомнил, что 1 марта 1999 года началось организованное массовое возвращение грузинских беженцев в Галский район, тогда же они приняли участие в референдуме об отношении граждан республики к действующей Конституции и проголосовали за Абхазию как за независимое суверенное демократическое правовое государство.

"В том же 1999 году они голосовали на выборах президента страны и последующих выборах главы государства. Они же принимали участие в парламентских выборах и выборах органов местного самоуправления Абхазии. Я уверен, что это были продуманные политические решения", - подчеркнул Анкваб.

Он также заверил, что не пытался своим заявлением перевести проблему в "этническую плоскость".

"Напомню: не только грузины, проживающие в Гальском, Ткуарчальском и Очамчырском районах, но и все жители Абхазии других национальностей – русские, греки, армяне, турки, украинцы – все не абхазы, при получении абхазского паспорта в результате известных решений вынуждены предъявить документ, подтверждающий их присутствие в Абхазии до принятия Закона о гражданстве. Вот когда образовалась "этническая плоскость", - заметил Александр Анкваб.

Премьер-министр напомнил, что почти 2 400 гражданам грузинской национальности продлевались сроки действия абхазских загранпаспортов, а также в большом количестве выдавалась форма №9.

"Почему около 4 700 жителей Гальского района получают абхазские пенсии? Почему ежегодные прямые дотации региона, населенного "гражданами Грузии", составляют от 129 до 172 миллионов рублей? Кого дотирует государство? Откуда получают зарплату учителя школ Гальского района в довесок к абхазской? Что-то изменилось в этом плане за последние 6 лет? Ограничусь этими примерами. Они не могут быть предметом чьего-либо злорадства. Это лишь печальные факты того, что все мы стали заложниками возникших обстоятельств. Боюсь, эти проблемы еще долго будут отзываться, создавая трудности и будущим властям нашей страны" - подытожил политик, подчеркнув, что не нарушал ранее закон и не намерен делать этого впредь.

Александр Анкваб выразил надежду на то, что когда-нибудь в Абхазии будут заложены основы национальной политической культуры.