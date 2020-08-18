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Пожар в летнем кафе в Новом Афоне потушен

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200818/1030784708/Pozhar-v-letnem-kafe-v-Novom-Afone-potushen.html

Летнее кафе в Новом Афоне загорелось поздним вечером во вторник 18 августа, по данным МЧС Абхазии.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Пожар в летнем кафе "Тропиканка" в Новом Афоне потушен, сообщает МЧС Абхазии.

Возгорание началось поздним вечером, и за считанные минуты огонь распространился по всем деревянным конструкциям кафе. Огнем была охвачены крыша, сделанная из пальмовых ветвей. Также пострадали несколько кипарисов, стоящих рядом.

Распространение огня на другие деревья удалось предотвратить благодаря оперативным действиям пожарных.

В тушении пожара были задействованы два пожарных расчета из Нового Афона и Гудауты. Отмечается, что пострадавших нет.

 


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