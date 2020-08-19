В среду 19 августа проходит совещание президента Абхазии Аслана Бжания с членами правительства по вопросам эпидобстановки, турсезона и реализации Инвестпрограммы.

СУХУМ, 19 авг -Sputnik. Более 120 врачей задействованы в борьбе с COVID-19 в Абхазии, заявил на совещании с президентом республики Асланом Бжания министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Глава Минздрава подчеркнул, что в стране не хватает специалистов - пульмонологов, реаниматологов, инфекционистов и других.

"У нас инфекционистов, например, десять, а нужно 20", - сказал Цахнакия.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день в Абхазии есть 5900 экспресс-тестов для проведения анализов на коронавирусную инфекцию, в резерве большое количество защитных комбинезонов и масок. Заказаны кислородные концентрации, различные приборы для вентиляции легких.

Международными организациями поставлена большая партия расходных материалов.

Президент обратил внимание Цахнакия на то, что большая часть гуманитарных товаров "чудесным образом продается в аптеках". Министр пообещал взять на заметку эту ситуацию.

В части готовности медучреждений к приему пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус Цахнакия отметил, что в Гудаутском госпитале порядка 300 коек для принятия больных, в инфекционной больнице Сухума - 40 коек, на базе Гагрской больницы - 20 коек.

Всего по Абхазии в медорганизациях 60 аппаратов ИВЛ, которые по необходимости будут задействованы в COVID-центре. При этом, по словам министра, за весь период только один пациент нуждался в искусственной вентиляции легких.