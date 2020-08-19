Цахнакия: Минздрав Абхазии рассмотрит вопрос приобретения вакцины "Спутник V"

Президент Аслан Бжания сообщил, что к нему поступают звонки с вопросами, будет ли Абхазия приобретать разработанную в России вакцину от COVID-19.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, отвечая на вопрос главы государства, заявил, что Минздрав республики обязательно рассмотрит возможность приобретения российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцина новая, необходимо все обдумать, прежде чем закупать ее для республики.

По словам Цахнакия, если решение о приобретении вакцины будет принято, то обязательной вакцинация не будет, только по желанию.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке. Ее назвали назвали "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.