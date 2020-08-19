На ремонт: администрация Сухума рассказала о судьбе патефона Ники

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Патефон Ники на набережной Сухума находится на реставрации в МУП "Благоустройство", об этом сообщается на сайте столичной администрации.

Отмечается, что патефон сняли 18 августа, его вернут на место после реставрации.

"Патефон нуждается в реставрации. Мы свяжемся с автором скульптуры Архипом Лабахуа для проведения соответствующих работ", - сказал директор МУП "Благоустройство" администрации Сухума Саид Кур-ипа.

Ранее скульптор Архип Лабахуа сообщал, что патефон украли неизвестные и на его восстановление понадобится время и около 200 американских долларов.

Скульптура Ники с патефоном на Сухумской набережной была установлена в 2013 году. Ника - героиня рассказов известного писателя Фазиля Искандера.

Это не первый случай, когда скульптуры Архипа Лабахуа подвергаются вандализму. Ранее неизвестные украли книжку и перо у пингвина-философа, а в 2018 году молодые люди сначала подожгли скульптуру Тачкума, а после попытались снести скульптуру. Однако это им не удалось, в итоге во время акта вандализма были разрушены две трубы, они проходят по всему "телу" и через локоть попадают в камень, который Тачкум держит в руке. Администрация Сухума восстановила скульптуру Тачкума.