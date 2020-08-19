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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (468)
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Sputnik Абхазия
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В четверг 20 августа погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему ожидается переменная облачность, днем температура достигнет +32°С.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. В четверг 20 августа на территории Абхазии по-прежнему будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80% 

                            

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (468)

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