Бжания предложил наказывать за ошибки в проектировании объектов Инвестпрограммы

На заседании президента с членами правительства министр экономики Кристина Озган рассказала, что оценка объектов Инвестпрограммы 2017-2019 показала, что на некоторых объектах были допущены ошибки в проектировании.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Аслан Бжания предложил привлекать к ответственности за ошибки при составлении проектно-сметной документации по объектам Инвестпрограммы.

На заседании президента с членами правительства министр экономики Кристина Озган рассказала, что оценка объектов Инвестпрограммы 2017-2019 показала, что на некоторых объектах были допущены ошибки в проектировании.

"Мы провели оценку объектов Инвестпрограммы 2017-19 годов. Проанализировали ситуацию по завершенным объектам, в том числе Гагрская средняя школа №1 и Гудаутская средняя школа №7. Из-за ошибок в проектировании на этапе формирования технического задания по данным объектам не было предусмотрено материально-техническое оснащение", – сказала Озган и добавила, что ошибка по этим двум объектам обойдется государству в 15 миллионов рублей.

Аслан Бжания отметил, что необходимо подготовить предложение, каким образом государство может привлечь к ответственности недобросовестных исполнителей.

"Кто несет ответственность на стадии проектирования? Давайте призывать к ответственности. Вы, пожалуйста, систематизируйте и подготовьте предложение, каким образом государство может привлечь к ответственности людей, которые занимаются делом и свое дело не делают добросовестно. Что значит допустить ошибку на стадии проектирования? Это значит, что деньги пошли не туда, куда должны были пойти. Впредь мы должны себя обезопасить от таких вещей. Проработайте, какие могут быть в этом ключе решения. Может быть, нормативный акт принять, может внести изменения в Уголовный кодекс. Уголовный кодекс очень многим может помочь. Он просто необходим. Просто его надо дополнить некоторыми статьями", – подчеркнул Бжания.

Кристина Озган отметила, что можно будет продумать административное взыскание, как одну из мер решения этой проблемы.