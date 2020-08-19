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Часть Сухума останется без воды в четверг 20 августа

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200819/1030788321/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-20-avgusta.html

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" проводит ремонтные работы по улице Гумская в Сухуме в четверг 20 августа.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Подача питьевой воды будет приостановлена с 08:00 до 17:00 в четверг 20 августа, сообщает МУП "Водоканал".

Без воды останутся следующие районы города:

  • ВИЭМ,
  • улица Санчарская,
  • верхние этажи высотных домов в центре города.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.


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