Часть Сухума останется без воды в четверг 20 августа

СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Подача питьевой воды будет приостановлена с 08:00 до 17:00 в четверг 20 августа, сообщает МУП "Водоканал".
Без воды останутся следующие районы города:
- ВИЭМ,
- улица Санчарская,
- верхние этажи высотных домов в центре города.
Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.