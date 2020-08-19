Часть Сухума останется без воды в четверг 20 августа

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" проводит ремонтные работы по улице Гумская в Сухуме в четверг 20 августа.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Подача питьевой воды будет приостановлена с 08:00 до 17:00 в четверг 20 августа, сообщает МУП "Водоканал".

Без воды останутся следующие районы города:

ВИЭМ,

улица Санчарская,

верхние этажи высотных домов в центре города.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.