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Девятнадцать новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Абхазии

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (737)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200819/1030789659/Devyatnadtsat-novykh-sluchaev-zarazheniya-COVID-19-zafiksirovano-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 221 человек. Из них 80 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 19 человек из 163 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Отмечается, что в настоящее время в Гудаутской ЦРБ находится 22 пациента, из которых у 19 зафиксирована коронавирусная инфекция. При этом, по данным оперштаба, состояние троих - средней тяжести, один пациент в тяжелом состоянии.

Из Гудаутского госпиталя выписаны двое детей, прошедших лечение от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (737)

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