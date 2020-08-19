Девятнадцать новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Абхазии

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 19 человек из 163 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Отмечается, что в настоящее время в Гудаутской ЦРБ находится 22 пациента, из которых у 19 зафиксирована коронавирусная инфекция. При этом, по данным оперштаба, состояние троих - средней тяжести, один пациент в тяжелом состоянии.
Из Гудаутского госпиталя выписаны двое детей, прошедших лечение от коронавируса.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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