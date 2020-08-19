Девятнадцать новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 221 человек. Из них 80 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 19 человек из 163 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Отмечается, что в настоящее время в Гудаутской ЦРБ находится 22 пациента, из которых у 19 зафиксирована коронавирусная инфекция. При этом, по данным оперштаба, состояние троих - средней тяжести, один пациент в тяжелом состоянии.

Из Гудаутского госпиталя выписаны двое детей, прошедших лечение от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.