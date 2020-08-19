Геополитика и национальная безопасность: научный семинар провели в Сухуме

На научном семинаре в частности поднимались вопросы, связанные с защитой национальных интересов Абхазии в современных условиях, какую роль играет наука в формировании безопасности в новых геополитических реалиях.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Какие вызовы

Открывая встречу, модератор мероприятия, экономист ЦСЭИ Илона Мерцхулава отметила, что вопросы безопасности будут обсуждаться и далее, поэтому первый семинар посвящен геополитике и национальной безопасности в контексте внешнего ракурса.

"Мы не ставим сегодня вопросы экономической, экологической, ветеринарной безопасности, они прописаны и в "Стратегии социально-экономическом развитии Абхазии". Мы хотим поставить вопрос и рассмотреть некоторые аспекты внешних угроз", - отметила она.

Модератор сообщила, что в рамках научного семинара будут зачитаны два доклада, которые подготовили директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения и доктор исторических наук, заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований Аслан Авидзба.

Доклад Олега Дамения "Абхазия в современном мире" посвящен национальным интересам Абхазии, как отстаивать их, как сохранить культуру и приумножать ее.

По его мнению, при всей формально-правовой самостоятельности Абхазии, фактически она остается не самодостаточной с точки зрения ее национальных интересов и потребностей, стало быть, зависимой от внешнего мира.

"Правда, мы теперь живем в таком открытом мировом пространстве, где все его составляющие государства взаимозависимы. Но это тешить нас не может, поскольку Абхазия маленькая страна, и она сравнительно более зависима от внешних сил и факторов, таящих в себе серьезные угрозы не только для нас. Защитить себя от них Абхазии не под силу. Ее государственность еще слаба и не стала эффективным политическим инструментом управления по обеспечению безопасного и стабильного развития общества", - сказал он.

При этом Дамения подчеркнул, что следует избегать односторонних оценок, так как внешний мир несет не только одни угрозы, но и перспективы.

"Чтобы не лишиться этих перспектив, нам следует адекватно осознавать вызовы внешнего мира и находить такие же адекватные ответы на них. Нам важно понять, что ныне мы живем в иных и не привычных для нас геополитических реалиях. При таких отнюдь непростых реалиях нам предстоит стремиться к своей стратегической цели – к сохранению и укреплению культурного своеобразия нашего общества", - считает директор ЦСЭИ.

Единственный путь, ведущий Абхазию к этой цели, – осознание себя и внешнего мира в едином контексте, в контексте части и целого, говорит Дамения.

"Чтобы лучше высветить это состояние, можно рассматривать его сквозь призму глобального кризиса, разразившегося на рубеже веков и продолжающегося поныне. Недавно ситуация в мире, в том числе и у нас, еще более обострилась в связи с переходом кризиса в свою новую фазу, в пандемию нового вида вируса. Она зримо показывает, какие угрозы в мире могут существовать и какова жизнеспособность человечества", - отметил он.

Олег Дамения подчеркнул, что Абхазия заинтересована в развитии русской культуры, которая играла ключевую роль в ее возрождении.

"При этом и Россия весьма заинтересована в развитии Абхазии и укреплении ее государственности в условиях новых геополитических реалий. Но выстраивать взаимовыгодное отношение между ними по новому формату оказалось не так-то просто. Ни у России, ни у Абхазии нет политического опыта равноправного взаимодействия при их фактической асимметричности, что не может не сказываться в подсознании представителей сторон", - сказал директор ЦСЭИ.

По своему менталитету российскому чиновнику легче управлять абхазским чиновником, а последнему – исполнять, считает он.

"Именно в этой сфере, в сфере взаимопонимания сторон, культура могла бы играть роль первостепенной важности. Во взаимоотношении русской и абхазской культуры, как в межкультурных отношениях вообще, не наблюдается ранжирования их по степени значимости. К сожалению, в постсоветское время в связи с начавшейся коммерциализации культуры, русская культура стала утрачивать свою былую мощь и влияние на развитие российского общества. Снижение потенциала культуры наблюдается и в Абхазии", - говорит Дамения.

Выступление историка Аслана Авидзба было посвящено науке, "Наука как сфера государственной безопасности и современные геополитические реалии". По его мнению, сегодня в Абхазии науке уделяется незаслуженно мало внимания.

"В мировой практике общепринято, что если расходы на науку не превышают два процента ВВП, то деградирует не только наука, но и все общество. От эффективности взаимодействия власти и науки зависит успешность государственного правления и, в конечном итоге, судьба страны. Обычно такое взаимодействие осуществляется путем создания "мозговых центров", - заметил он.

Ученый подчеркнул, что показателями востребованности науки в государстве могут быть, например, общие расходы на развитие науки и их структура, инвестиции в исследования и подготовку кадров, состояние и эффективность использования научно-технического и инновационного капитала, кадровый состав науки и его структура, соотношение средней зарплаты людей, занятых в научной сфере, со средним заработком в стране, уровень правовой поддержки науки, процент наукоемкой продукции в экспорте.

"Зададимся вопросом, как обстоят дела с этим в Абхазии? Если сегодня мы высчитали бы индекс востребованности науки в государстве и сопоставим с его необходимым уровнем и ситуацией в других странах, мы ужаснулись бы. У нас наука существует сама по себе, в лучшем случае пущена на самотек", - заметил историк.

Аслан Авидзба, добавил, что говорить о наличии коммуникации власти с научно-экспертным сообществом в Абхазии невозможно.

"Между тем, для полноценного взаимодействия государства и науки необходимы аналитические группы по интересам и конкретным темам. Иногда одну и ту же тему могут разрабатывать несколько исследовательских групп, а их выводы и рекомендации в свою очередь должны анализироваться в экспертных институтах и центрах при высшем руководстве страны", - сказал Авидзба.

Он отметил, руководство Абхазии не поддерживает в должной мере науку не только материально, но и морально.

"Оно фактически ведет кампанию формирования негативного отношения общества к науке, обосновывая это аргументами типа - науки "у нас слишком много, наука имеет низкую эффективность, она обременительна для экономики, среди ученых много балласта" и тому подобное", - говорит он.

По его мнению, в этом контексте несостоятельными выглядят требования некоторых высокопоставленных чиновников от науки "оптимизировать" структуру научной сферы путем сокращения числа сотрудников и числа научных учреждений ввиду наличия, так называемого балласта.

Функции Совбеза и глобальная безопасность

Выступая на семинаре, секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил, что в последние годы Совбез не нес функцию, которая у него должна быть в соответствии с Конституцией и с положением ведомства.

"У нас были предварительные разговоры с Асланом Бжания, надеюсь, что эта структура будет наполнена реальным содержанием, это должен быть орган, в котором коллективно обсуждаются все государственные важные вопросы. К сожалению, так сложилось, что президент единолично решает все вопросы, если созывался Совбез, было, и такое что не велся протокол. Мы будем менять это положение", - заметил он.

Глава Совбеза подчеркнул, что даже при советском периоде, когда был авторитарный строй, вопросы решались коллективно в политбюро. "К сожалению, такая система единоличной власти у нас и приводила к проблемам, которые у нас перманентно происходят", - сказал Шамба.

Говоря о проблеме глобальной безопасности, он отметил, что сейчас человечество переживает эпоху больших перемен.

"Мы знаем, что результатом таких потрясений были войны, в том числе мировые, мы не исключаем, что и сейчас могут произойти серьезные потрясения и они уже начинают происходить, единственная наша надежда на то, что существующий пока фактор ядерного сдерживания может быть и дальше эффективным и не позволит произойти мировой войне", - отметил он.

Безопасность Абхазии определяется договором с Российской Федерацией, который позволит России выступить на стороне Абхазии в случае угрозы для республики.

"Что касается вопросов, которые мы сами можем решать, здесь надо сосредоточить свое внимание. Часто говорят, что идут Женевские переговоры, должен быть подписан договор о неприменении силы. Хочу напомнить, что еще в 1997 году Владислав Ардзинба по инициативе Евгения Примакова ездил в Тбилиси, там был подписан меморандум, в котором говорится, что стороны отказываются от применения силы и угрозы применения силы", - сказал Сергей Шамба.

При этом он разделяет линию МИД Абхазии, который стремится подписать договор с Грузией о неприменении силы. Исходя из того, что Женевские переговоры – единственная международная площадка где представлена Абхазия, встречи нужно продолжать, считает он.

"Есть вопросы, по которым мы не можем пойти ни на какие уступки, это вопросы, связанные с нашим суверенитетом, независимостью, по многим другим вопросам можно находить выход при желании. Когда я говорю, что надо разговаривать, то имею в виду, что надо разговаривать и с Грузией тоже, на самом деле, все эти годы мы проводим изоляционистскую политику. Многие ссылаются на времена, когда президентом был Ардзинба, вы вспомните, сколько тогда было каналов переговоров, встреч на разных уровнях", - заявил секретарь Совбеза.

Вектор развития Абхазии связан с Россией, и это не может подвергаться сомнению, говорит он.

"Еще одна угроза для нашего государства – это раскол внутри здесь, мы расколоты по всем направлениям. Я всегда был за то, чтобы у нас была мощная оппозиция, я всегда был даже за то, чтобы в Парламенте превалировала оппозиция, потому что это дает возможность договариваться и искать консенсус. Но по всем вопросам, даже там, где это противоречит интересам государства, выступать против неправильно, если одна сторона говорит белое, то другая обязательно должна сказать черное. Это то, что заводит нас в тупик", - заметил Шамба.

Об информационной безопасности

Во время семинара говорили и об информационной безопасности в Абхазии. Генеральный директор Абхазской телерадиокомпании Ирина Агрба сказала, что для начала нужно определить, какие вызовы есть в этом плане.

"Нужно определить эти вызовы, наверное, можно их даже посчитать и по этим направлениям подумать, что мы можем сделать. Например, я хотела бы обратить внимание на то, что информационное поле влияет на наши отношения с Российской Федерацией, на упрочение доверия или его ослабления. Мне кажется, что участники или субъекты нашего информационного пространства должны понимать, что на каждом лежит очень большая ответственность. Нужно следить за тем, что мы выбрасываем в информационное пространство, что мы говорим, это очень важно для того, чтобы наши отношения были такими, какими мы их хотим видеть", - заметила глава АГТРК.

В информационном пространство, которое касается взаимодействия Абхазии и России необходимо быть корректными, тактичными, конструктивными, считает она.

"С моей точки зрения, особое внимание требует северокавказское направление. Закончилась война, закончилось существование Конфедерации народов Кавказа, другая эпоха, другие условия и деятельность такой организации уже была невозможной. Поскольку мы расслабились и не определились в этом северокавказском направлении, в своей государственной политике, туда пришли другие. Там создается анти-абхазский, анти-российский консенсус, идеологическое воздействие Грузии очень высокое", - подчеркнула Агрба.

Под грузинское влияние подпадают и некоторые добровольцы, которые воевали за независимость Абхазии. Несмотря на это, если Абхазия будет предпринимать меры, то многое еще можно исправить, считает она.

Директор телекомпании "Абаза ТВ" Руслан Хашиг отметил, что в 90-е годы журналистам было намного легче работать, чем в настоящее время.

"Национальная элита формировала национальную повестку, журналистика с удовольствием обслуживала эту идею, продвигала и пропагандировала, мы вместе делали одно общее дело. Это осознание того, что ты участвуешь в большом национальном проекте. Кто сейчас формирует национальную повестку? Да, у нас есть Конституция, это наша национальная идея, но во многих странах есть практика, когда все сотрудники служб напрямую или косвенно участвуют в вопросах безопасности и внешней политики, вместе обсуждают, разрабатывают эту концепцию", - отметил Хашиг.

В Абхазии с 2004 года национальная элита не занята единой разработкой концепции и задач на сегодня, завтра и на перспективу.

"Если в 90-е годы мы были успешными политиками, то это потому, что мы были открыты, задача была донести правду о ситуации в Абхазии. Сейчас мы сами не знаем, какие приоритеты во внешней политике и кто ее формирует", - сказал директор "Абаза ТВ".

Немалую опасность представляют информационные вбросы в социальных сетях недостоверной информации, которая наносит ущерб имиджу Абхазии. Для неподготовленного читателя разобраться в правдивости информации сложно, подчеркнул Руслан Хашиг.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Руслан Хашиг

Определить приоритеты

Затем свое мнение высказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, который отметил, что существует необходимость консолидировать экспертное сообщество в республике, для того чтобы определить какие самые актуальные вопросы стоят перед страной.

"Вызовов очень много. Здесь прозвучал интересный вопрос, что будет если Грузия и Россия договорятся, исключать этого нельзя, у стран есть политические интересы, никто не говорит о том, что договоренности России и Грузии пойдут против Абхазии, нет. Будут определенные договоренности, и они естественно будут иметь какие-то последствия и для Абхазии, может быть негативное, может быть нет, но об этом надо говорить и обсуждать", - сказал дипломат.

Абхазия стоит у порога очередной годовщины признания независимости, необходимо оценить, что сделано за время прошедшее, говорит глава МИД.

"Мы сами себе задаем вопрос, чего мы добились за 12 лет, что сделано, какие перспективы в будущем. По прошествии этого времени мы должны говорить о достижениях, о недостатках и упущениях. 12 лет нам дало возможность с уверенностью смотреть в будущее, мы понимаем, что у нас есть очень надежный союзник, благодаря которому мы можем развиваться. Да, наша цель это широкое международное признание, мы никогда не говорили о том, что ограничимся признанием со стороны стратегического партнера", - отметил Кове.

Бывший министр иностранных дел, член общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия сказал, что после окончания Отечественной войны в Абхазии, интерес к республике на международной арене был очень большой.

"Я помню, какой огромный интерес был к нам, от журналистов не было прохода, нельзя было попасть в зал, где проходили переговоры в Женеве в конце 1993 года. Посмотрите издания тех лет, американских, английских, там большие интервью, наши фотографии и так далее. Мир стоял на перепутье, менялась система", - говорит Джинджолия.

Сегодня интерес к Абхазии со стороны мирового сообщества угас. В условиях противостояния мировых держав республике сложно продвигать свои интересы, отметил он.

"Когда мы говорим о диалоге, то он должен быть двухсторонним, когда мы вели переговоры с Грузией, мы были стороной в конфликте. Сегодня, министр иностранных дел Абхазии выступает в личном качестве, скажите это повышение статуса участия в консультациях, нет, это понижение. Мне кажется, что пора принимать какие-то меры", - заявил Джинджолия.

Депутат парламента Рауль Лолуа считает, что абхазская сторона могла бы диктовать свои условия Грузии в случае проведения своевременных мер.

"Я считаю, что в 2008 году после того, как мы заняли Гамахури и другие территории нам необходимо было требовать определенные гарантии от Грузии, почему мы этого не сделали? Сейчас мы хотим чтобы они нас признали, требуем чтобы они подписали с нами мирный договор, у нас ведь были такие возможности. В 1993 году я считаю, что нам необходимо было более решительно действовать", - сказал парламентарий.

Он считает, что со страной-агрессором Абхазия должна была поступить по-другому, заставить ее капитулировать, тогда можно было бы требовать определенные вещи. На данный момент он не видит пользы от диалога с Грузией, так как она не настроена, решить существующие проблемы.