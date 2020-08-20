По старинке: как в Абхазии начали выдавать пенсии

В Абхазии, начиная с 17 августа, пенсионные выплаты не начисляют на банковские карты, получить деньги можно только в кассах банков.

О том, как приняли нововведение сами пенсионеры, насколько им удобна новая система и с какими сложностями они сталкиваются, читайте в материале Sputnik.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

Бадрак Авидзба, Sputnik

По новым-старым правилам

С 17 августа, пенсионерам нужно обращаться в кассы банков вместо того, чтобы обналичивать пенсию в банкоматах, как это было раньше.

Непопулярное нововведение было принято не от хорошей жизни. Ранее министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба объяснил причина такого решения тем, что после смерти пенсионеров некоторые родственники продолжили снимать средства с банковских карт.

Таким образом, с момента последней перерегистрации пенсионеров незаконно было выдано около 17 миллионов рублей. При этом перерегистрация российских пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии, происходит каждые десять месяцев. Как подчеркнул Руслан Аджба, выявить получателей и заставить вернуть эти деньги практически невозможно.

По новым правилам пенсии выдают по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Как вариант, пенсию можно будет получить и по доверенности. Но при этом доверенное лицо тоже должно предоставить удостоверение личности.

Проблема с "мертвыми душами" касается не только российской, но и абхазской пенсии.

В Минтруда сообщили, что если ранее было сложно определить круг лиц, которые продолжали снимать денежные средства с банковских карт умерших пенсионеров, то теперь, если сам получатель не может прийти в банк, пенсию забирает доверенное лицо, предъявив свой паспорт.

Таким образом, в случае если человек использует документы уже умершего пенсионера для получения выплат, установить его личность не составит труда. До введения новых правил, выплаты абхазским пенсионерам осуществлялись по национальной платежной системе "АПРА", деньги начислялись на банковские карты Сбербанка и других коммерческих банков в которых обслуживались пенсионеры.

По поводу нового порядка выдачи пенсий высказывались банкиры, один из них - председатель правления "Амра-банка" Нестор Дамения. Он отмечал, что платежная система "АПРА" шла к организации пенсионных банковских карт очень долго.

"Это проходило болезненно, люди должны были привыкнуть, процесс занял время, и вся проведенная работа сейчас оказалась бессмысленной, потому что государственные органы не дорабатывают", - считает председатель правления "Амра-банка".

Первая выдача

После решения о том, что пенсионеры будут получать выплаты только в кассах банков, Сберегательный банк Абхазии разработал график на август, согласно которому выплаты будут происходить в несколько этапов. Это сделано для того, чтобы уменьшить очереди в кассах и одновременно соблюсти санитарные нормы во время пандемии коронавируса.

© Sputnik График выплаты пенсии

Подобный график Сбербанк Абхазии будет разрабатывать ежемесячно, это связано с тем, что на каждый месяц приходятся разные выходные и праздничные дни.

17 августа пенсию выплатили людям до 1940 года рождения, 20 числа пенсию получат люди до 1947 года рождения, 24 августа - до 1953 года рождения, после выходных и праздничных дней, 2 сентября, уже все остальные пенсионеры.

"Это было сделано в целях уменьшения очередей в отделениях Сбербанка, а также более комфортных условий для обслуживания пенсионеров. По городу Сухум это три дополнительных офиса, которые расположены в районе рынка, в Новом районе и офис на проспекте Аиааира. Первый этап выдачи пенсий был 17 августа, больших очередей не было, выдача прошла в спокойной обстановке", - рассказал в интервью Sputnik заместитель председателя правления Сбербанка Беслан Гадлия.

Он пояснил, что выдача пенсий производится только через пост-терминалы в кассах офисов Сбербанка при наличии паспорта. Гадлия отметил, что пенсия будет выдаваться во всех отделениях Сбербанка вне зависимости от места регистрации и фактического проживания гражданина. При этом банкир заверил, что те, кто по каким-либо причинам пропустили свой день по графику, могут получить пенсию в банке в последующие дни.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Георгий Абухба сообщал, что большинство пенсионеров обслуживаются в Сбербанке Абхазии, однако есть и те, у кого пенсионные счета открыты в других коммерческих банках. Но таких пенсионеров по всей стране только несколько человек, сообщал он.

Заместитель председателя правления Сбербанка Беслан Гадлия также отметил, что при желании пенсионеры могут перейти в другой коммерческий банк, если они уже являются клиентами Сбербанка или при первичной регистрации указать реквизиты банка, в котором они хотят обслуживаться.

При этом он подчеркнул, что для Сбербанка обслуживание пенсионеров большая нагрузка.

"Сбербанк социально ориентирован, и выдача пенсий - это большая нагрузка, он несет больше расходов, чем зарабатывает. Поэтому, я не думаю, что другие коммерческие банки готовы взять на себя такой затратный проект, по этой причине есть только единичные случаи, когда пенсионные счета открываются в других банках. Другие банки если и открывают счета, то для своих родственников, таких случаев очень мало", - заметил Гадлия.

Что говорят пенсионеры

Некоторые пенсионеры, привыкшие к тому, что выплаты им начисляют каждый месяц на банковскую карту, высказывают свое недовольство. Теперь им нужно каждый месяц ездить в районный центр для того, чтобы забрать пенсию. Раньше обналичить пенсию по банковской карте мог родственник без участия самих пенсионеров.

Пенсионер Астамур Гиндия живет в Очамчырском районе, он говорит, что у него нет личного транспорта, поэтому добираться каждый месяц в город, чтобы получить российскую пенсию, для него очень неудобно.

"Весь мир идет вперед, банковскими карточками пользуются во всем мире, что случилось у нас. Если кто-то незаконно получал деньги после смерти пенсионеров, в чем провинились остальные люди, для которых новая система доставляет много неудобств", - недоумевает он.

Для того, чтобы получить пенсию, Гиндия приехал в Очамчыру в 11 часов утра 17 августа.

"Но для того чтобы оформить выплату, нужно много времени, нужно заполнить бумаги, создается большая очередь. Неужели нельзя было как-то по-другому решить этот вопрос, чтобы пенсионерам было легче получить пенсии", - заметил пенсионер.

Другая пенсионерка Виолетта говорит, чтобы получить пенсию, ей пришлось простоять в очереди больше сорока минут.

"Да, очереди были и раньше, но сейчас много бумажной волокиты, работники банка вручную заполняют бумаги, на это уходит время. Раньше тоже приходилось ждать, но все-таки банкомат выдает деньги быстрее, чем человек", - сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Очереди у Сбербанка

Доверенность пенсионера

Если пенсионер по состоянию здоровья не может получать деньги в кассе банка, то необходимо нотариально заверить доверенность. После человек, на имя которого оформлена доверенность, может снимать пенсию при предъявлении своего паспорта.

Для того чтобы оформить доверенность, многие люди обращаются в районные нотариальные ко нторы, у которых работы существенно прибавилось.

Заместитель министра юстиции Динара Папба рассказала, что одна из основных задач, которую ставят перед собой государственные нотариальные конторы – обеспечение квалифицированной юридической помощи всем жителям вне зависимости от места их проживания.

"В связи со сложившейся ситуацией при необходимости продлевают свой рабочий день до последнего посетителя, это может быть и семь часов вечера, так и до 11 часов ночи. Нужно совершать выездные нотариальные действия, имеется ввиду, где есть инвалиды, больные, которые не могут прийти в нотариальную контору", - отметила она.

Если пенсионеры заранее обратились в нотариальную контору, назначается день выезда, говорит Папба.

"Это может быть начало рабочего дня, середина или конец. Если на момент обращения граждан нет посетителей, то работники конторы выберут день для выезда и исполнения своих обязанностей", - подчеркнула специалист.

Согласно части 2 статьи 16 закона "О государственном нотариате" и абзаца 4 статьи 4 закона "О государственной пошлине", при выезде государственного нотариуса для оформления доверенности заинтересованные физические и юридические лица возмещают ему транспортные расходы.

"То есть транспортные расходы, которые они несут, им возмещают сами граждане. Что касается государственной пошлины, при совершении нотариальных действий государственный нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариальных действий при предъявлении паспорта. За совершение нотариальных действий, для которых предусмотрена пошлина, она взыскивается в соответствии с законом "О госпошлине". Но это не относится к данной категории граждан", - отметила Динара Папба.

Таким образом, за оформление самой доверенности пенсионеры не платят, они несут расходы только на транспорт, либо человек может предоставить свой транспорт для того, чтобы отвести нотариуса к себе домой, сказала она.

На практике не все так просто с работой на выезде нотариуса по оформлению доверенности. Корреспондент Sputnik Сария Кварацхелия 17 августа поехала в гудаутскую нотариальную контору для того, чтобы оформить доверенность на автомобиль.

В Гудауте две нотариальные конторы, однако на данный момент работает только одна, в которой трудятся нотариус и ее помощница. При этом Сария отмечает, что у здания собралась большая очередь, многие из пришедших людей оформляли пенсионную доверенность. В подобных условиях говорить о том, что нотариус может оставить свою работу и поехать в села района для оформления доверенности не приходится, отмечает журналист.

"У нотариальной конторы была большая очередь, чтобы оформить доверенность необходимо присутствие самих пенсионеров, для них стоять в очереди очень тяжело. Я разговаривала со многими людьми, они рассказывают о том, что сталкиваются с такой проблемой, что их пожилые родственники физически не в состоянии прийти к нотариусу", - заметила она.

Аслан из Сухума сделал доверенность для своей бабушки, для этого он взял бабушку, ее и свои российский и абхазский паспорта и поехали к нотариусу. У нотариуса она написала заявление, доверенность, по его словам дается на два года, при этом перерегистрацию нужно проходить как обычно раз в десять месяцев.

30 июля премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем Банка Абхазии Бесланом Барателиа.

Анкваб отметил, что необходимо предпринять все меры по выявлению незаконно полученных ранее сумм пенсий и других социальных выплат и вернуть их в Пенсионный фонд России.