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ЦИК Абхазии зарегистрировал кандидатов в депутаты по Бзыбскому округу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (27)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200820/1030792355/TsIK-Abkhazii-zaregistriroval-kandidatov-v-deputaty-po-Bzypskomu-okrugu.html

Перевыборы депутатов в Парламент Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10 состоятся 13 сентября.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатами в депутаты Тамази Лейба и Тимура Бейя на заседании ЦИК в четверг 20 августа.

"В соответствии со статьей 5 конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии", ЦИК зарегистрировал кандидатов в депутаты по Бзыбскому избирательному округу N10", - сообщает ЦИК.

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 июля. Согласно итогам:

  • по Гудаутскому избирательному округу №18 депутатом был избран Алхас Хагба,
  • по Отхарскому избирательному округу №14 - Алмасхан Барциц,
  • по Кындыгскому избирательному округу №31 - Гарри Кокая.

Кандидатами на выборах депутата Парламента по Бзыбскому избирательному округу №10 были Тимур Бейя и Тамази Лейба. Ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (27)

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