Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 августа

В пятницу 21 августа погода Черноморского побережья Абхазии изменится из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления. Днем температура достигнет +29°С.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. В пятницу 21 августа в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%