Финишная прямая: конкурс "Гордость Абхазии" назовет пять победителей

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Завершающий третий этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет 21 августа, сказала в интервью радио Sputnik сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.

"В финал прошли 25 конкурсантов, они будут поделены на пять команд по пять человек, затем каждой из команд будет дана общая задача, в течение сорока минут команды будут обсуждать и дискутировать по тому вопросу, который мы им озвучим. Затем начнутся индивидуальные выступления каждого конкурсанта, каждый будет предлагать свой план социально-экономического развития страны, согласно его профилю", - отметила она.

Финалисты пройдут стажировку в органах судебной, законодательной или исполнительной власти России в зависимости от выбора участников.

"Этот этап обещает быть очень интересным, сами ребята тоже с нетерпением ждут финала. Они познакомились, и у них сразу наладился контакт, все подружились между собой, мы поддерживаем общение со всеми ребятами", - подчеркнула Хашба.

По итогу финала будут определены пять победителей, имена которых будут озвучены 25 августа.

"На сайте конкурса будет проходить онлайн голосование, оно будет открыто 21 августа в полночь и завершено 24 числа также в полночь. Sputnik Абхазия будет вести прямой эфир индивидуальных выступлений конкурсантов на странице в Facebook", - рассказала она.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

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