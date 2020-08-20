Плюс три: в Абхазии зафиксированы новые случаи COVID-19

В Абхазии
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200820/1030793866/Plyus-tri-v-Abkhazii-zafiksirovany-novye-sluchai-COVID-19.html
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 224 человек. Из них 82 выздоровели и трое пациентов умерли.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у троих из 66 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Отмечается, что на данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 20 госпитализированных пациентов. Двое пациентов, находящихся на самоизоляции, выздоровели после лечения от COVID-19.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.