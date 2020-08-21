Молодая смена управленцев: как проходил финальный этап конкурса "Гордость Абхазии"

Финальный этап конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" состоялся в пятницу 21 августа. О том, как он был организован, какие способности участников оценивали члены жюри и когда страна узнает имена победителей, читайте в материале Sputnik Абхазия.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Последний этап

Решение о проведении конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" было принято в начале 2020 года, проект задумывался как социальный лифт, который в дальнейшем позволит обновлять государственный аппарат за счет грамотных, компетентных представителей молодого поколения.

С момента принятия заявок, желание участвовать в конкурсе изъявили более чем 150 человек. Комиссии, состоящей из ученых, политиков, общественных деятелей Абхазии, предстояло выбрать 50 участников, оценивая качество резюме и предложений, озвученных конкурсантами в видео-эссе.

Затем, участники прошли полуфинальный этап, в котором было тестирование и профильное собеседование с членами конкурсной комиссии. По итогам собеседования был сформирован рейтинг финалистов из 25 человек.

И вот, пройдя два этапа, молодые люди подошли к решающему третьему. В помещение, где проходил финал конкурса, его участники приходили в строгих костюмах, как и положено будущим чиновникам. Перед началом мероприятия они живо обсуждали, какой они видят модернизацию управленческой системы Абхазии, что нужно сделать для того, чтобы государственная машина в стране работала более эффективно, что в конечном итоге позволит развивать экономику республики и соответственно благосостояние ее граждан.

В финале 25 конкурсантов разделили на пять команд по пять человек, затем им была дана общая задача, в течение сорока минут они обсуждали и дискутировали о том, каким они видят социально-экономическое развитие Абхазии до 2025 года.

Каждая из команд должна была выбрать себе премьер-министра и членов правительства. Затем начались индивидуальные выступления конкурсантов, каждый предлагал свой план социально-экономического развития страны согласно своему профилю.

© Sputnik / Марианна Кубрава Финал конкурса Гордость Абхазии

Идеи конкурсантов

Один из финалистов конкурса "Гордость Абхазии" - Даниил Убирия, он выходец из Галского района. "Я касаюсь таких тем, как образование, молодежная политика и изменения законодательства о выборах местного самоуправления, а также госструктур для жителей Галского района", - подчеркнул он.

Особое место должно занимать изучение государственного языка в Галском районе, отметил Убирия.

"Проблема государственного языка должна занимать особое место. Учитывая, что Галский район в основном населен этническими грузинами и мегрелами, нужно создать специальную программу для жителей района, а также в дальнейшем привлекать молодых специалистов для изучения русского языка", - говорит конкурсант.

Помимо этого, он считает, что нужно изменить законодательство, чтобы жители Галского района с видом на жительство могли избираться или избирать руководителя сел или представителя своего города.

Другая участница Элана Тания решила попробовать себя в конкурсе "Гордость Абхазии", опыт оказался удачным, и она оказалась в финальной части.

"Я хотела попробовать себя в этом проекте, получится ли у меня, конечно, когда вышла в полуфинал, это было здорово. Далее меня, конечно, впечатлил управленческий тест в полуфинале и само собеседование. В финале я буду рассказывать о разработке концептуальных основ в развитии туризма, в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - сказала она.

Как рассказала сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба, по итогу финала будут определены пять победителей, имена которых будут озвучены 25 августа.

После того как финалисты конкурса "Гордость Абхазии" публично представили свои предложения по решению проблем по своим профильным темам, будет сформирован итоговый рейтинг участников, и на сайте конкурса в течение семи дней проведут онлайн голосование за конкурсантов.

"На основе итогового рейтинга, состоящего на 70% из итогового балла от конкурсной комиссии и на 30% из результатов онлайн-голосования, определяются пять победителей конкурса, которые займут должности в государственном аппарате Абхазии", - отметила Милана Хашба.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.