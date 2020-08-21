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Десять новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200821/1030800448/Desyat-novykh-sluchaev-COVID-19-zafiksirovano-v-Abkhazii-.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 234 человека. Из них 82 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у десятерых из 118 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Отмечается, что на данный момент в Гудаутском госпитале на лечении находятся 15 пациентов с коронавирусом, и у двоих диагноз не подтвержден. За сутки были выписаны пять пациентов.

Ранее Минздрав республики сообщал, что в Абхазию прибыли специалисты из Ставропольского противочумного института для помощи коллегам в республиканской санитарно-бактериологической лаборатории.

В Абхазии планируется создание второй санитарно-бактериологической лаборатории в Гагре или Пицунде.

В настоящее время медики из Ставропольского противочумного института оценивают такую возможность, определяют новые помещения, которые будут использоваться для диагностики на коронавирусную инфекцию и оговаривают перечень необходимого для их функционирования оборудования.

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