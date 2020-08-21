Учеба на дистанции: как в Абхазии планируют возобновить образовательный процесс

Пресс-конференция министра просвещения прошла в Сухуме в пятницу 21 августа и была посвящена организации нового учебного года в Абхазии в период распространения коронавирусной инфекции.

О том, как в абхазских школах будет организован учебный процесс, какие варианты обучения есть для детей и как работать учителям старше 65 лет, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия проходила на абхазском языке. Журналистам, которые пытались задавать вопросы на русском языке, молодой министр старался давать ответы на родном – абхазском. Его упрекнули, что, приглашая в аудиторию "разноговорящий контингент", можно было бы обеспечить перевод. Инал Габлия же в свою очередь посоветовал пройти бесплатные курсы абхазского в Министерстве просвещения и языковой политики.

Начало учебного года

В 2020 году в Абхазии учебный год планируют начать как всегда 1 сентября. Если, конечно, коронавирус не помешает этому.

"Если ситуация будет благополучной, безусловно, мы начнем учебный процесс с соблюдением всех мер безопасности. Школы уже готовятся к принятию учеников. Пока не можем сказать, что подготовка осуществлена на 100%, но мы планируем начать 1 сентября", – сказал министр Инал Габлия.

При этом речь идет о начале учебного процесса не только в школах, но и в вузах, и в детских садах.

Деление классов

Ранее в Минпросе озвучили рекомендации Санэпидемстанции Абхазии. Согласно документу, классы должны быть сформированы так, чтобы в них было не более 20 учеников.

По словам министра просвещения Инала Габлия, "директора школ знают, как делить классы".

"Об этом мы уже говорили. Есть два варианта – либо две смены, либо делят классы на две группы, одна группа учится в течение недели, затем неделю выполняет домашнее задание", – пояснил Габлия и добавил, что при этом ученики должны соблюдать меры безопасности.

Нельзя пожимать друг другу руки и обниматься. Необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и пользоваться дезинфекторами, которые должны быть установлены в классах. Как сказал Габлия, всеми средствами защиты школьников и учителей обеспечит Министерство здравоохранения.

Учителя 65+

Санэпидемстанция рекомендовала учителям старше 65 лет оставаться дома, пока угроза коронавируса не минует. Министр Инал Габлия поддерживает этот пункт, так как пожилые люди, в первую очередь, находятся в зоне риска. Однако есть дефицит учителей математики, физики, химии. Поэтому полостью запретить педагогом за 65 работать в ведомстве не могут.

"Они (учителя за 65 – прим.) могут работать, обезопасив себя, используя маски, часто дезинфицируя руки и соблюдая дистанцию. У них такая возможность есть до тех пор, пока у них есть силы работать. Но мы также хотели, чтобы и учителя подумали о том, кого они могут привести вместо себя. Если даже среди молодых мало желающих, чтобы у них была возможность работать", – подчеркнул Габлия.

Если же учителя не уходят на пенсию и временно не работают, согласно рекомендациям СЭС, то, как отметил Габлия, в министерстве планируют и дальше выплачивать им зарплаты.

"Мы должны переждать эту болезнь два-три месяца. Если затем ситуация изменится в лучшую сторону, то они могут выйти на работу", - добавил он.

Выполнимы ли рекомендации СЭС?

Инал Габлия признается, что не все рекомендации Санэпидемстанции выполнимы.

"Соответственно есть сложности, в каждом районе они свои. На 100% мало кто выполнит рекомендации. Но есть те, кто и на 100 % выполнит. Наша задача по максимуму выполнить предписания врачей. Где мы не можем выполнять их сейчас, то мы должны к этой цели идти шаг за шагом, если нам важно здоровье нации, здоровье детей, здоровье педагогов. Если вы не хотите заболеть, попасть в больницу – ваша ответственность содействовать соблюдению этих рекомендаций. Мы все, как один фронт, должны соблюдать эти правила на улице, в магазине. Это касается всех, меня в том числе", - считает министр.

Онлайн-технологии в образовании

На пресс-конференции вопрос коснулся и применения онлайн-технологий в обучении детей. Как отметил министр, их сложно внедрить в младших классах. Поэтому лучше всего, чтобы дети пошли в школу.

"Но для этого они должны соблюдать рекомендации, меры безопасности. Если они будут их игнорировать, значит, они должны сидеть дома, и родители должны будут сами проводить учебный процесс по мере своих возможностей, – сказал Инал Габлия. – А так, если смотреть в целом, то сегодня во всем мире много цифровых технологий, которые используют в учебном процессе для младших классов. Дети на планшете обучаются математике, английскому, русскому языку. Мы бы тоже могли обучать детей, например, абхазскому. Но пока у нас нет возможностей, чтобы мы подобное внедрили. Для этого требуется время".

Кто обеспечит техникой семьи, где нет возможностей?

В Минпросе планируют обратиться к населению с просьбой помочь малоимущим и многодетным семьям в приобретении необходимой для обучения техники.

"У нас есть хорошая идея. Например, в Армении 30% недостающей техники приобрели силами жителей страны. Например, если у меня дома есть планшет, которым не пользуюсь, я могу его подарить ребенку из многодетной семьи, где нет возможности приобрести новый планшет. Мы планируем сделать объявление среди нашего населения, а также среди диаспор. С помощью них мы планируем собрать технику – компьютеры и планшеты. Если помните, в марте были собраны средства для борьбы с пандемией, на них была приобретены медицинские аппараты, лекарства. Такое же можно повторить и в случае с техникой для школьников. Если сплотимся, то решим проблему", – сказал Инал Габлия.

Смогут ли дети дистанционно освоить программу?

Министр просвещения Инал Габлия считает, что есть дети, которые делают хорошие успехи на самостоятельном дистанционном обучении.

"Есть ученики, которые самостоятельно дистанционно занимаются и делают неплохие успехи. Их надо делать примером для других детей. Книги есть у всех, интернет есть у всех. Пусть учатся. Если будет желание, то и результат будет. Вопрос не в учителе, а в самом ученике. Если ученик не хочет, то он никогда не будет учиться", – добавил он.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Выпускники абхазских школ, поступающие в этом году в Абхазский государственный университет, были зачислены без экзаменов по решению приемной комиссии.