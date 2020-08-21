21:28 21 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.10
  • EUR87.73
Поиск

Учеба на дистанции: как в Абхазии планируют возобновить образовательный процесс

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (120)
87401
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200821/1030800609/Ucheba-na-distantsii-kak-v-Abkhazii-planiruyut-vozobnovit-obrazovatelnyy-protsess.html

Пресс-конференция министра просвещения прошла в Сухуме в пятницу 21 августа и была посвящена организации нового учебного года в Абхазии в период распространения коронавирусной инфекции.

О том, как в абхазских школах будет организован учебный процесс, какие варианты обучения есть для детей и как работать учителям старше 65 лет, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия проходила на абхазском языке. Журналистам, которые пытались задавать вопросы на русском языке, молодой министр старался давать ответы на родном – абхазском. Его упрекнули, что, приглашая в аудиторию "разноговорящий контингент", можно было бы обеспечить перевод. Инал Габлия же в свою очередь посоветовал пройти бесплатные курсы абхазского в Министерстве просвещения и языковой политики.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Учебный год в Абхазии планируют начать 1 сентября

Начало учебного года

В 2020 году в Абхазии учебный год планируют начать как всегда 1 сентября. Если, конечно, коронавирус не помешает этому.

"Если ситуация будет благополучной, безусловно, мы начнем учебный процесс с соблюдением всех мер безопасности. Школы уже готовятся к принятию учеников. Пока не можем сказать, что подготовка осуществлена на 100%, но мы планируем начать 1 сентября", – сказал министр Инал Габлия.

При этом речь идет о начале учебного процесса не только в школах, но и в вузах, и в детских садах. 

Деление классов

Ранее в Минпросе озвучили рекомендации Санэпидемстанции Абхазии. Согласно документу, классы должны быть сформированы так, чтобы в них было не более 20 учеников.

По словам министра просвещения Инала Габлия, "директора школ знают, как делить классы".

"Об этом мы уже говорили. Есть два варианта – либо две смены, либо делят классы на две группы, одна группа учится в течение недели, затем неделю выполняет домашнее задание", – пояснил Габлия и добавил, что при этом ученики должны соблюдать меры безопасности.

Нельзя пожимать друг другу руки и обниматься. Необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и пользоваться дезинфекторами, которые должны быть установлены в классах. Как сказал Габлия, всеми средствами защиты школьников и учителей обеспечит Министерство здравоохранения.

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Предписания СЭС, или как их соблюсти: министр просвещения провел совещание в Сухуме

Учителя 65+

Санэпидемстанция рекомендовала учителям старше 65 лет оставаться дома, пока угроза коронавируса не минует. Министр Инал Габлия поддерживает этот пункт, так как пожилые люди, в первую очередь, находятся в зоне риска. Однако есть дефицит учителей математики, физики, химии. Поэтому полостью запретить педагогом за 65 работать в ведомстве не могут.

"Они (учителя за 65 – прим.) могут работать, обезопасив себя, используя маски, часто дезинфицируя руки и соблюдая дистанцию. У них такая возможность есть до тех пор, пока у них есть силы работать. Но мы также хотели, чтобы и учителя подумали о том, кого они могут привести вместо себя. Если даже среди молодых мало желающих, чтобы у них была возможность работать", – подчеркнул Габлия.

Если же учителя не уходят на пенсию и временно не работают, согласно рекомендациям СЭС, то, как отметил Габлия, в министерстве планируют и дальше выплачивать им зарплаты.

"Мы должны переждать эту болезнь два-три месяца. Если затем ситуация изменится в лучшую сторону, то они могут выйти на работу", - добавил он.

Выполнимы ли рекомендации СЭС?

Инал Габлия признается, что не все рекомендации Санэпидемстанции выполнимы.

Мадина Ажиба
Предоставлено: Мадина Ажиба
Такие обстоятельства: заведующая РОНО Гагры о рекомендациях СЭС Абхазии к школам

"Соответственно есть сложности, в каждом районе они свои. На 100% мало кто выполнит рекомендации. Но есть те, кто и на 100 % выполнит. Наша задача по максимуму выполнить предписания врачей. Где мы не можем выполнять их сейчас, то мы должны к этой цели идти шаг за шагом, если нам важно здоровье нации, здоровье детей, здоровье педагогов. Если вы не хотите заболеть, попасть в больницу – ваша ответственность содействовать соблюдению этих рекомендаций. Мы все, как один фронт, должны соблюдать эти правила на улице, в магазине. Это касается всех, меня в том числе", - считает министр.

Онлайн-технологии в образовании

На пресс-конференции вопрос коснулся и применения онлайн-технологий в обучении детей. Как отметил министр, их сложно внедрить в младших классах. Поэтому лучше всего, чтобы дети пошли в школу.

"Но для этого они должны соблюдать рекомендации, меры безопасности. Если они будут их игнорировать, значит, они должны сидеть дома, и родители должны будут сами проводить учебный процесс по мере своих возможностей, – сказал Инал Габлия. – А так, если смотреть в целом, то сегодня во всем мире много цифровых технологий, которые используют в учебном процессе для младших классов. Дети на планшете обучаются математике, английскому, русскому языку. Мы бы тоже могли обучать детей, например, абхазскому. Но пока у нас нет возможностей, чтобы мы подобное внедрили. Для этого требуется время".

Кто обеспечит техникой семьи, где нет возможностей?

В Минпросе планируют обратиться к населению с просьбой помочь малоимущим и многодетным семьям в приобретении необходимой для обучения техники.

"У нас есть хорошая идея. Например, в Армении 30% недостающей техники приобрели силами жителей страны. Например, если у меня дома есть планшет, которым не пользуюсь, я могу его подарить ребенку из многодетной семьи, где нет возможности приобрести новый планшет. Мы планируем сделать объявление среди нашего населения, а также среди диаспор. С помощью них мы планируем собрать технику – компьютеры и планшеты. Если помните, в марте были собраны средства для борьбы с пандемией, на них была приобретены медицинские аппараты, лекарства. Такое же можно повторить и в случае с техникой для школьников. Если сплотимся, то решим проблему", – сказал Инал Габлия.

© Sputnik / Александр Гальперин
В разработке: дистанционное обучение могут внедрить в Абхазии

Смогут ли дети дистанционно освоить программу?

Министр просвещения Инал Габлия считает, что есть дети, которые делают хорошие успехи на самостоятельном дистанционном обучении.

"Есть ученики, которые самостоятельно дистанционно занимаются и делают неплохие успехи. Их надо делать примером для других детей. Книги есть у всех, интернет есть у всех. Пусть учатся. Если будет желание, то и результат будет. Вопрос не в учителе, а в самом ученике. Если ученик не хочет, то он никогда не будет учиться", – добавил он.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Выпускники абхазских школ, поступающие в этом году в Абхазский государственный университет, были зачислены без экзаменов по решению приемной комиссии.

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (120)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2020
Крупнейший в истории: парк "Патриот" готовится к форуму "Армия-2020"
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться