Избран новый глава Сухумского Горсобрания

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Дмитрий Маршания избран председателем Сухумского городского Собрания, сообщается на сайте столичной администрации.

Маршания будет занимать должность председателя до проведения очередных выборов в Горсобрание, которые должны состояться в ноябре 2020 года.

Дмитрий Маршания родился в 1989 году. Окончил среднюю школу № 10 имени Н. Лакоба, после - факультет мировой экономики Российского государственного экономического университета в Москве.

С 2012 по 2014 годы работал в Управлении экономики и прогнозирования администрации Сухума.

С 2014 по 2015 годы – помощник премьер-министра Абхазии. В 2015 году – помощник депутата Парламента Абхазии. С 2015 года был заместителем гендиректора ООО "Мачара-Сервис". В 2020 году окончил исторический факультет Абхазского государственного университета.

Сухумское городское Собрание - представительный орган местного самоуправления города Сухум, состоящий из 26 депутатов. Депутаты избираются сроком на четыре года

Председатель городского Собрания избирается тайным голосованием на срок действия полномочий депутатов. Кандидатов на должность председателя вправе выдвигать депутаты.