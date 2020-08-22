Здесь вам не рады: закрытые концерты в Сухуме

Авто Конджария, Хибла Мукба, Джимми Шумения — если вы попросите своих знакомых перечислить современных абхазских музыкантов, едва ли их ответы будут сильно разниться.

На слуху в последние годы, по сути, одни и те же имена. Но есть в Сухуме и "обратная сторона" авторской песни. К этим людям подходят на улице, благодарят за творчество и просят фото не реже, чем у перечисленных выше звезд эстрады. Аудитория разбирает их новые песни на цитаты, и они даже дают концерты. На одном из таких концертов побывал корреспондент Sputnik.

Аслан Аршба, Sputnik

Arteline — пожалуй главное лицо в альтернативной абхазской музыке. С юных лет Арти творит в жанре рэп/хип-хоп и в целом отражает настроения и запросы своего поколения. Песни на мотив "Уара, бара, абзиабара" современную молодежь не удовлетворяют. И тут со своим творчеством перед неискушенной публикой появляется Arteline. Первые строки, прозвучавшие со сцены — лучшая иллюстрация его творчества:

"Мне говорят, что я бездарь, но

Я говорю, что для местных гон —

Быть не похожим на то, что родители вбили.

Это естественно."

Все свои тексты Arteline пишет сам. Несмотря на юный возраст (исполнителя зовут Артем и ему 17 лет), в его творчестве регулярно мелькают серьезные темы. Список обширный — от безынициативности молодежи до ущемления прав женщин. Отчитывает мужчин за ограничения свободы своих жен, а самим женщинам советует "отгрызть поводок". Артем критикует излишний консерватизм в обществе, склонность к решению конфликтов посредством силы, а страну в свою очередь называет "курортным гетто".

Предоставлено: Аслан Аршба Концерт исполнителя Artiline

Помимо острого посыла в текстах, Arteline отличает и самобытное звучание. Периодическая смена ритма читки, иногда внутри одного куплета может оказаться фраза, позаимствованная из британского грайма (музыкальный жанр, зародившийся в Восточном Лондоне в 2000-е – прим.). Двойные и внутристрочные рифмы вкупе с мелодичным звучанием на припевах делают его уникальным на фоне коллег по цеху.

Следуйте за людьми в ярком

Не будем обозначать место проведения "подпольного" концерта, назовем его "Локация N". Обычный сухумский вечер - все та же городская суета: люди спешат с работы домой или на вечернюю набережную. Но были и люди, которые знали больше остальных, а именно время и место "тайного" выступления.

Весной прошлого года довелось попасть на Hip-hop May Day в Москве. Это огромный музыкальный марафон под открытым небом в "Лужниках". И так вышло, что мне пришлось до этого места проехать несколько станций метро. Главное наблюдение за двадцать минут поездки: чем ближе пункт назначения, тем больше в вагоне метро людей с "химическим" цветом волос или в яркой одежде, или и то, и другое. Теперь августовским днем первого сольного концерта Arteline я испытал эффект дежавю - чем ближе была "Локация N", тем больше на улице глаз цеплялся за нестандартный для Абхазии внешний вид.

Великое "закрытие"

Когда на сцене филармонии в Сухуме выступает условный Анатолий Алтейба, организаторы стараются продать как можно больше билетов. Количество зрителей — главный показатель успешности концерта, но не в данном случае. Здесь для исполнителя важно не количество зрителей, а их "качество".

Таким образом, организаторы, как ни парадоксально, оберегают от своей музыки тех, кто еще не готов ее воспринимать. Чтобы понять, зачем это нужно, нам придется вернуться на три года назад. 26 августа 2017-го, "Мокко-пляж", проходит концерт "128 ударов столицы". Это было последнее в своем роде мероприятие на территории Сухума. Суровые реалии Абхазии в том, что абсолютное большинство таких музыкантов получают в свой адрес угрозы. Это может быть травлей в соцсетях или могут, мягко говоря, высказать в лицо. Ну, и не только высказать. Но если для исполнителей такой музыки это своего рода расплата за вызов обществу, то рисковать благополучием своей фанбазы никто из них не желает.

Предоставлено: Аслан Аршба Концерт исполнителя Artiline

Совместный музыкальный фестиваль рок и рэп исполнителей со всей Абхазии проходил в непринужденной атмосфере. Берег моря, большая сцена под открытым небом и громкая музыка — все ингредиенты хорошего вечера. Все шло своим чередом до появления тех, кому, согласно заголовку статьи, на таких мероприятиях не рады. Группа радикально настроенных молодых людей, пропагандирующая, как им кажется, традиционные абхазские ценности, сочла неприемлемым происходившее в тот вечер. Итог — массовая потасовка с попыткой применения оружия. С тех пор рэп-концертов в Абхазии не было.

По спискам

Возвращаемся в "Локацию N". На входе стоит доверенное лицо организаторов. У него список тех, кто должен прийти. Для того чтобы попасть на концерт, нужно было предварительно написать исполнителю в одну из групп в соцсетях, после чего решалось — откроются ли в день концерта перед вами двери клуба или нет. Этот метод сводит к минимуму возможность появления недружелюбно настроенных ребят, скажем так. Количество слушателей от этого явно не пострадало, малолюдно в тот вечер точно не было.

"Я еще с момента организации баттла заметил, что, если ты впишешь людей больше, чем тебе нужно, придет столько, сколько было надо", — поделился Arteline.

Команда Arteline: бэк-вокалист, исполнитель на "разогреве" и ответственный за аппаратуру. За пультом Давид Шоуа - главный организатор тех самых "128 ударов столицы" - не мог отказать молодому исполнителю и согласился побыть в роли диджея.

"Артем молодец, в свои 17 он уже дал концерт. Он молод, ему нужно дать немного поддержки, пару подсказок. Надеюсь, когда он подрастет, так же будет помогать молодежи", — уверен Шоуа.

Атмосфера, цитаты и немножко политики.

Тексты Arteline несут острый социальный посыл и политическую окраску. Не нужно вызывать пояснительную бригаду, чтобы понять о чем строчки:

"За что вы воевали,

Вы то и *** [проиграли].

Это любовь к Отчизне,

Правда, та немного полигамна."

И если куплеты песен в зрительном зале подпевают выборочно, то на припевах Арти спокойно может немного перевести дух - аудитория споет все сама.

"Я не верю, ведь живу тут, меня гложет стыд.

Тебе цыган продал твой флаг, и также можешь ты", — высказывается артист на тему торжеств в честь Дня государственного флага Абхазии.

Концерт сольный, но сцена была открыта и для коллег Arteline. К микрофону вышел диджей LazyShau со своим треком "Она просит не дымить". Кстати, у клипа на эту песню уже 29 тысяч просмотров на YouTube. Основу концерта составили работы с альбома "ЗакЛад" (Закрытая ладонь — прим.) - это тоже творческий жест несогласия с устоявшимися правилами. И здесь аллюзия на один из символов республики — открытую ладонь. "Ты не забыл, кто я такой. Не протяну тебе руку, подняв закрытую ладонь", - звучит в песне. Были презентации новых работ, исполнение ранних композиций Арти. По просьбе зала на бис завершающим прозвучал трек "Мясо".

Полгода назад Arteline сказал в интервью, что широкая аудитория в Абхазии не готова воспринимать такую музыку, но она и не будет готова, если ей не показывать альтернативу.

"Они это не воспринимают. Наш менталитет в основном ограничивает. Они поймут только тогда, когда сами захотят понять", - подтвердил Давид Шоуа.

Стихи Arteline мрачноваты и оптимизма не вселяют:

"Людям хотелось жить припеваючи,

И это без трепа понятное дело,

Но если кому-то не нравится, как ты поешь,

То считай, что и песенка спета".

Один концерт ничего, конечно, не изменит, но это один маленький шажок к большой цели – научиться понимать себя и уметь услышать других.