Шойгу: Абхазия - наш союзник и стратегический партнер в Закавказье

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа посетил форум "Армия-2020", где поучаствовал в переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Абхазию союзником РФ и стратегическим партнером в Закавказье, пишет РИА Новости.

Глава Минобороны России провел в воскресенье переговоры с абхазским коллегой Владимиром Ануа в рамках форума "Армия-2020".

Шойгу подчеркнул, что Российская Федерация оказывает Республике Абхазия всестороннее содействие в обеспечении военной безопасности и развитии государственности.

"Абхазия - наш союзник и стратегический партнер в Закавказье. Ценим последовательную линию военно-политического руководства вашей страны на расширение взаимодействия с Россией в военной сфере. Мы продолжаем оказывать Абхазии всестороннее содействие в развитии государственности и обеспечении военной безопасности", - сказал глава Минобороны РФ.

По его словам, два государства совместно формируют общее пространство обороны, одним из важных элементов которого является объединенная российская военная база на территории Абхазии.

Россия планирует и в дальнейшем развивать нормативную правовую базу в области обороны, наращивать военное и военно-техническое сотрудничество с Абхазией и переводить двусторонние договоренности в практическую плоскость. Он также выразил уверенность, что двустороннее военное партнерство будет способствовать миру и процветанию Абхазии.

Министр подчеркнул, что Россию и Абхазию связывают соседские, дружеские и партнерские отношения.

"Наши отношения понятны и общеизвестны. Мы и партнеры, и соседи, и друзья. Исходя из этого, и строим всю работу. Надеюсь, что и сегодняшняя выставка, и армейские игры, на которых показывают свое мастерство лучшие военнослужащие, принесут существенную пользу в обеспечении безопасности в регионе", - сказал министр.

Важным направлением взаимодействия он назвал подготовку военных кадров для вооруженных сил Абхазии.

На переговорах также обсуждалась необходимость скорректировать план сотрудничества между военными ведомствами России и Абхазии, так как часть мероприятий была отменена из-за коронавирусной инфекции.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой часть мероприятий плана сотрудничества между нашими министерствами на 2020 год не проведена. Поэтому нам необходимо скорректировать план взаимодействия и уточнить сроки его реализации", - сказал Шойгу.

Команды Вооруженных сил Абхазии впервые участвуют в Армейских международных играх в России и заявлены в четырех конкурсах: "Танковый биатлон", "Мастер-оружейник", "Полевая кухня", "Аварийный район", а также в фестивале национальных культур "Дружба народов".