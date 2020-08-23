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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (471)
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Sputnik Абхазия
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В понедельник 24 августа погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему ожидается переменная облачность, днем температура достигнет +32°С.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. В понедельник 24 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, ночью местами возможен дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80% 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (471)

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