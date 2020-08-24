Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 августа

Во вторник 25 августа на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, днем температура достигнет +31°С.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Во вторник 25 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.