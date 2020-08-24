Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 24 по 30 августа, погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчива, температура днем будет подниматься до +31 градуса.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В течение недели, с 24 по 30 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. С понедельника по пятницу влияние оказывает пониженное атмосферное давление.

В субботу и воскресенье, территория окажется в зоне влияния повышенного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.