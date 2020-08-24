Сухумский суд допросил новых свидетелей по делу Тарба

В понедельник 24 августа состоялось очередное заседание по делу об убийстве в здании Министерства внутренних дел заключенного Анзора Тарба.

На слушании допросили еще двоих свидетелей – замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Алхаса Габлия и депутата Астамура Тарба.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Первая часть судебного слушания по делу об убийстве в стенах МВД задержанного Анзора Тарба проходила без СМИ.

Предыдущее заседание было назначено на 12 августа. Тогда судья Инар Кварчия отложил слушание на неопределенный срок по причине неуважения к суду со стороны потерпевшей Аиды Тарба. Информация о проведении заседания в понедельник 24 августа не была доведена до журналистов.

Началось заседание с допроса свидетеля замначальника УКОН Алхаса Габлия. Как рассказал журналистам после процесса судья Инар Кварчия, Габлия привлекли в качестве свидетеля, потому что в ночь убийства Тарба он звонил одному из подозреваемых Бадри Джикирба.

Детали допроса Кварчия не уточнил. Однако он отметил, что во время допроса Габлия у потерпевшей Аиды Тарба началась перепалка с адвокатами, затем с конвоиром.

"Вначале я зачитал регламент судебного заседания, всех предупредил, что за нарушение будут санкции – штраф или удаление из зала заседания. Соответственно я удалил Аиду Тарба до прений сторон в виду нарушения потерпевшей регламента судебного заседания", – пояснил Кварчия.

Запись от подсудимого

После допроса Алхаса Габлия на суде в качестве свидетеля выступил депутат Астамур Тарба. Он в мае 2020 года передал сестре Анзора Тарба аудиозапись, которую прислал один из подсудимых Адгур Аутлев.

Астамуру Тарба было известно, что его однофамилец Анзор Тарба задержан по административному делу – употребление наркотических средств. О смерти задержанного в здании МВД Астамур Тарба узнал только 12 июля 2019 года.

По словам свидетеля, после смерти Анзора Тарба с ним на связь вышли Адгур Аутлев и Виталий Кулов и стали просить о встрече.

"При встрече с Аутлевом и Куловым они сказали, что вдвоем допрашивали Анзора Тарба, не могут сказать, что они его не трогали, но от этого он не умер бы. Они сказали: "Выписали шамар, а дальше что было, как допрашивали, мы не можем знать", – рассказал на допросе Астамур Тарба.

После Аутлев связывался по мессенджеру Whatsapp с Астамуром Тарба. Как отметил Тарба, в аудиозаписях подсудимый утверждал, что во время допроса Анзора Тарба бывший министр внутренних дел Гарри Аршба вместе с замминистра Казбеком Кишмаховым находились в соседнем кабинете.

После смерти Анзора Тарба, по словам депутата, в Парламенте проводили встречи с бывшим министром внутренних дел Гарри Аршба. Сначала глава ведомства сообщил парламентариям, что Анзор Тарба упал с лестницы и умер. Однако затем депутаты показали министру фотографии тела погибшего и отметили, что такие повреждения невозможно было получить, упав с лестницы.

"На последнем заседании парламентарии ему сказали: "Только не говорите, что он упал с лестницы". Аршба сказал, что ему так доложили, и пока идет следствие", – рассказал Астамур Тарба.

С Астамуром Тарба связывались не только Аутлев и Кулов, но и другой подсудимый Бадри Джикирба.

"Мы поехали в МВД, в его кабинет. Джикирба сказал: "Ни я, ни Мока Чедия не имеют отношения к этому. Я находился в здании МВД, а Чедия был в отъезде", – отметил Астамур Тарба и добавил, что во время общения с подсудимыми все твердили, что не причастны к убийству, однако никто не говорил конкретно, кто виноват.

По словам свидетеля, все утверждали одно: "Что произошло, мы сказать не можем, сами узнаете".

Недоумение свидетеля вызвало и то, что изначально Тарба задерживали по административному делу, но затем стали допрашивать по более серьезному делу – похищению Омара Мерцхулава.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве в стенах МВД задержанного Анзора Тарба состоится в понедельник, 31 августа.