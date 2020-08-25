Частично на карантине: руководство администрации Гудауты проверили на COVID-19

17 августа главный санврач Гудаутского района рекомендовала главе администрации Баграту Боджгуа и его заместителю Темуру Возба самоизолироваться, так как они контактировали с COVID-инфицированным.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Диагноз коронавирус не подтвердился у главы администрации Гудаутского района Баграта Боджгуа и у его заместителя Темура Возба, об этом корреспонденту Sputnik сообщил сам Темур Возба.

Руководство администрации находилось на самоизоляции, так как было в контакте с COVID-зараженным.

"Ситуация складывалась следующим образом: 17 августа в администрации было совещание, к нам присоединились руководители общеобразовательных учреждений района. Совещание длилось порядка получаса. После окончания главный санврач района Инга Чанба сообщила, что один из директоров сельских школ был носителем COVID-19. Он сдавал анализ буквально за день до совещания и ждал результата. Так получилось, что его тест дал положительный результат", - рассказал Возба.

Санвравч рекомендовал Боджгуа и Возба самоизолироваться, а сотрудников администрации отпустить на двухнедельный карантин. При этом, по словам Возба, непосредственный контакт с больным имели двое - глава района и сам Возба.

Глава района и его заместитель были изолированы от семей в одной из гостиниц Гудаутского района, но посещали рабочее место, соблюдая масочный режим и все нормы безопасности. Сотрудники администрации, за исключением начальников отделов, были отпущены домой на самоизоляцию.

Таким образом, уже чуть больше недели администрация района частично на карантине. Однако, как заверил Возба, работа в местном самоуправлении не была полностью прекращена.

"Сотрудники наши находятся на самоизоляции дома, за исключением начальников отделов, которые работают все это время. Работа в администрации не прекращалась, она продолжалась, но в ограниченном режиме", - отметил Темур Возба.

Уже в конце этой недели анализ на COVID-19 будут сдавать все остальные сотрудники Гудаутской администрации. Работу в штатном режиме в местном самоуправлении планируют продолжить со следующей недели.