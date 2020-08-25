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Артиллерийский "Град": военные ЮВО "разбили" пехоту врага в горах Абхазии

© Foto / Пресс-служба Южного военного округа
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Всего к мероприятиям боевой подготовки на горном полигоне Цабал было привлечено более 500 военнослужащих, задействовано более 70 единиц военной техники.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Артиллеристы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили в горах первые боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Град" после их модернизации, сообщает пресс-служба ЮВО.

На "Град" установили усовершенствованные системы наведения с усиленными редукторами и другие системы, что позволило в 1,5 раза ускорить скорость наведения на цель.

Цель была обнаружена разведкой с использованием беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие поразили огнем бронетехнику и места массового скопления пехоты условного противника в горах.

Поражение мишеней, находящихся на удалении от двух до двадцати километров, нужно было осуществить максимально быстро и с наименьшим расходом боеприпасов.

Боевые стрельбы артиллерийских расчетов выполнялись в рамках подготовки к предстоящим батальонному тактическому учению.

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В горах Абхазии артиллеристы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) выполнили первые боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» после их модернизации.

РСЗО "Град" предназначены для поражения групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений артиллерии, тактических ракет, командных пунктов, узлов связи.

Дальность ведения огня из "Града" - до 40 километров. Система управления огнем позволяет стрелять как одиночными выстрелами, так и полным залпом из 40 направляющих. Подготовка РСЗО к боевому применению занимает менее четырех минут.


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