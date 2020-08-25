Артиллерийский "Град": военные ЮВО "разбили" пехоту врага в горах Абхазии

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Артиллеристы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили в горах первые боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Град" после их модернизации, сообщает пресс-служба ЮВО.
На "Град" установили усовершенствованные системы наведения с усиленными редукторами и другие системы, что позволило в 1,5 раза ускорить скорость наведения на цель.
Цель была обнаружена разведкой с использованием беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие поразили огнем бронетехнику и места массового скопления пехоты условного противника в горах.
Поражение мишеней, находящихся на удалении от двух до двадцати километров, нужно было осуществить максимально быстро и с наименьшим расходом боеприпасов.
Боевые стрельбы артиллерийских расчетов выполнялись в рамках подготовки к предстоящим батальонному тактическому учению.
РСЗО "Град" предназначены для поражения групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений артиллерии, тактических ракет, командных пунктов, узлов связи.
Дальность ведения огня из "Града" - до 40 километров. Система управления огнем позволяет стрелять как одиночными выстрелами, так и полным залпом из 40 направляющих. Подготовка РСЗО к боевому применению занимает менее четырех минут.