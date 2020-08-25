Мужчина умер в селе Лабра, у него диагностирован COVID-19

У жителя села Лабра несколько дней сохранялась высокая температура. 23 августа к нему на дом приехала машина скорой помощи. У мужчины взяли биоматериал на COVID-19, тест дал положительный результат.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Скончался 54-летний мужчина из села Лабра, у которого врачи диагностировали COVID-19, об этом корреспонденту Sputnik сообщил глава села Арутюн Мелконян.

По словам Мелконяна, у мужчины несколько дней сохранялась высокая температура. 23 августа вызвали бригаду скорой помощи, медики взяли анализ на коронавирус.

Вечером 24 августа состояние больного ухудшилось. Приехала скорая помощь, по дороге в больницу мужчина скончался.

"Затем мне вечером позвонила главврач Очамчырской райбольницы Мадонна Кишмария и сообщила, что скончавшийся болел коронавирусом", – сказал Мелконян.

Сегодня в село Лабра приехали медики в специальных защитных костюмах, которые осуществляют забор биоматериала. Сдать анализ на коронавирус могут все желающие.

"Сейчас в село приехали врачи, которые осуществляют забор биоматериала. Врачи работают на территории администрации села. Все жители Лабры могут сдать анализ по желанию", – отметил Мелконян и добавил, что всего в Лабре проживают чуть больше 250 человек.

Глава сообщил, что на данный момент в селе есть еще один COVID-инфицированный, который находится на самоизоляции дома.