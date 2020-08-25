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Минздрав и СЭС Абхазии ввели карантин в селе Лабра

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (745)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200825/1030821214/Minzdrav-i-SES-Abkhazii-vveli-karantin-v-sele-Labra.html

Житель села Лабра с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался 23 августа. За последнее время это пятый случай заболевания COVID-19 в селе.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Минздрав и СЭС Абхазии приняли решение о введение карантина в Лабре на 14 дней, сообщает Минздрав Абхазии.

© Sputnik / Акоп Кущян
Мужчина умер в селе Лабра, у него диагностирован COVID-19

У части жителей села на данный момент взяты анализы на COVID-19.

Житель села Лабра с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался 23 августа. По данным Минздрава Абхазии, мужчина обратился за медицинской помощью только на 14 день протекания болезни.

"Пациент обратился за медицинской помощью в ЦРБ Очамчыры в тяжелом состоянии на 14 день протекания болезни. Течение болезни характеризовалось высокой температурой, однако две недели мужчина лечился дома с помощью жаропонижающих препаратов и только 23 августа, тогда, когда сбить температуру самостоятельно не удалось и состояние больного значительно ухудшилось, родные обратились в Очамчырскую ЦРБ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметила главврач ЦРБ Очамчырского района Мадонна Кишмария, у пациента было тяжелое течение заболевания, медики взяли у него мазок на проведение ПЦР-теста коронавирусной инфекции. Результат тест оказался положительным.

"У пациента была диагностирована полисегментарная пневмония с множественными поражениями легких, сатурация (насыщение крови кислородом - прим.) составляла менее 50%, наблюдалась выраженная дыхательная недостаточность. Было принято решение об экстренной госпитализации в Гудаутский ковидный госпиталь, однако в пути, в машине скорой помощи, состояние пациента еще более ухудшилось и, несмотря на проводимые интенсивные мероприятия, больной скончался", - рассказала Мадонна Кишмария.

Кишмария подчеркнула, что в Очамчырском районе эпидемиологическая обстановка спокойная, всего за время пандемии здесь 12 инфицированных, пациентов с тяжелым протеканием болезни нет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 24 августа составляет 247 человек. Из них 101 человек выздоровел.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (745)

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