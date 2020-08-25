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Для невладеющих: представлена новая методика по изучению абхазского языка

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Презентация новой методики изучения абхазского языка для детей от трех до пяти лет прошла в Сухуме во вторник 25 августа. Программа рассчитана на детей, не владеющих абхазским языком.

Новую методику по изучению абхазского языка создали в Благотворительном фонде развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба. 

Бадрак Авидзба, Sputnik

Два года трудов

Открывая встречу, на которой присутствовали научные деятели, преподаватели Абхазского государственного университета, директора школ и учителя, сотрудник фонда развития абхазского языка Леуан Лагулаа рассказал о деятельности организации.

"Фонд начал свою работу в мае 2018 года, и с того времени группа сотрудников занималась созданием новой методики по изучению абхазского языка для невладеющих. На протяжении двух лет к нам приезжали профессора из Уэльса, Германии, ученые из Карачаево-Черкесии. Кроме того, мы ездили в Турцию, где посмотрели, как работают детские сады в Анталье. Вся эта работа стала основой для методики, которую мы сегодня презентуем", - подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация новой методики по изучению абхазского языка для 3х-летних детей

Лагулаа также выразил слова благодарности меценатам – компании "Вина и воды Абхазии" во главе с Николаем Ачба и директору фонда имени Баграта Шинкуба Леуану Микаа.

Руководитель Благотворительного фонда развития абхазского языка Леуан Микаа рассказал, что внедрение новой методики начнется в подготовительных классах двух столичных частных школ.

"Эта работа была очень сложной, на нее понадобилось два года. В рабочую группу вошли языковеды во главе с доктором филологических наук Вячеславом Чирикба, педагоги с большим опытом, литераторы", - сообщил он.

Цель новой методики – создать условия для того, чтобы дети могли изучать родной язык, применяя эффективные способы, только таким образом станет возможным становление и развитие государства, подчеркнул Микаа.

Фатима Адлейба, учительница абхазского языка 2-ой средней школы города Гал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Метод Адлейба: как абхазский язык довел учительницу до Гала

Одна из самых важных работ

Член Благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба Вячеслав Чирикба назвал работу над созданием новой методики одной из самых важных в своей жизни.

"Поскольку это касается укрепления позиций нашего родного, богатого и древнего языка. У нас небольшая, преданная своему делу команда, есть прекрасные люди, которые финансируют нашу работу. Это очень большое достижение, подобные программы для детей младшего возраста с нулевым знанием языка. Эти программы, которые мы изучили, построены на самых современных методиках в мировой практике. Мы надеемся программа будет работать уже осенью, начнется работа в детских садах, будет три-четыре группы, надеемся, что программа покажет свою эффективность", - подчеркнул ученый.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация новой методики по изучению абхазского языка для 3х-летних детей

Новая методика изучения абхазского языка включает в себя пять книг, одна из которых – пособие для учителей.

"Есть новые слова, упражнения, игры, песни, стишки, которые повторяются затем на компакт-дисках и в мультфильмах. Происходит закрепление материала, мы надеемся, что на выходе дети будут знать всю программу, которую мы разработали", - сообщил Чирикба.

Работа по созданию методик продолжается, фонд подготовил к изданию учебники, которые предназначены для детей от четырех до шести лет. В планы входит издать учебники также для первых классов начальной школы, проинформировал он.


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