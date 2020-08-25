Для невладеющих: представлена новая методика по изучению абхазского языка

Презентация новой методики изучения абхазского языка для детей от трех до пяти лет прошла в Сухуме во вторник 25 августа. Программа рассчитана на детей, не владеющих абхазским языком.

Новую методику по изучению абхазского языка создали в Благотворительном фонде развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Два года трудов

Открывая встречу, на которой присутствовали научные деятели, преподаватели Абхазского государственного университета, директора школ и учителя, сотрудник фонда развития абхазского языка Леуан Лагулаа рассказал о деятельности организации.

"Фонд начал свою работу в мае 2018 года, и с того времени группа сотрудников занималась созданием новой методики по изучению абхазского языка для невладеющих. На протяжении двух лет к нам приезжали профессора из Уэльса, Германии, ученые из Карачаево-Черкесии. Кроме того, мы ездили в Турцию, где посмотрели, как работают детские сады в Анталье. Вся эта работа стала основой для методики, которую мы сегодня презентуем", - подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация новой методики по изучению абхазского языка для 3х-летних детей

Лагулаа также выразил слова благодарности меценатам – компании "Вина и воды Абхазии" во главе с Николаем Ачба и директору фонда имени Баграта Шинкуба Леуану Микаа.

Руководитель Благотворительного фонда развития абхазского языка Леуан Микаа рассказал, что внедрение новой методики начнется в подготовительных классах двух столичных частных школ.

"Эта работа была очень сложной, на нее понадобилось два года. В рабочую группу вошли языковеды во главе с доктором филологических наук Вячеславом Чирикба, педагоги с большим опытом, литераторы", - сообщил он.

Цель новой методики – создать условия для того, чтобы дети могли изучать родной язык, применяя эффективные способы, только таким образом станет возможным становление и развитие государства, подчеркнул Микаа.

Одна из самых важных работ

Член Благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба Вячеслав Чирикба назвал работу над созданием новой методики одной из самых важных в своей жизни.

"Поскольку это касается укрепления позиций нашего родного, богатого и древнего языка. У нас небольшая, преданная своему делу команда, есть прекрасные люди, которые финансируют нашу работу. Это очень большое достижение, подобные программы для детей младшего возраста с нулевым знанием языка. Эти программы, которые мы изучили, построены на самых современных методиках в мировой практике. Мы надеемся программа будет работать уже осенью, начнется работа в детских садах, будет три-четыре группы, надеемся, что программа покажет свою эффективность", - подчеркнул ученый.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация новой методики по изучению абхазского языка для 3х-летних детей

Новая методика изучения абхазского языка включает в себя пять книг, одна из которых – пособие для учителей.

"Есть новые слова, упражнения, игры, песни, стишки, которые повторяются затем на компакт-дисках и в мультфильмах. Происходит закрепление материала, мы надеемся, что на выходе дети будут знать всю программу, которую мы разработали", - сообщил Чирикба.

Работа по созданию методик продолжается, фонд подготовил к изданию учебники, которые предназначены для детей от четырех до шести лет. В планы входит издать учебники также для первых классов начальной школы, проинформировал он.