"Вместе навсегда": Академический большой хор выступит с концертом в Сухуме

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Которовича выступит с концертом в Абхазской госфилармонии в Сухуме 26 августа, об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры Абхазии Гудиса Агрба.

Концерт приурочен ко Дню признания независимости Абхазии Россией.

"Спасибо, Лев Зиновьевич, за то, что вы порадовали нас своим визитом. Это особенно символично в связи с такой знаменательной датой – Днем международного признания нашей страны. Данное мероприятие проводится в рамках культурного сезона. Еще в 2009 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры России и Министерством культуры Абхазии. В рамках данного соглашения за весь этот период было проведено большое количество межкультурных мероприятий, сотни замечательных проектов. Это не первый визит в Абхазию. Надеемся, что наши проекты станут традиционными", – сказал Агрба.

Художественный руководитель академического Большого хора Лев Конторович отметил, что 26 августа – праздник и для солистов хора.

"Потому что мы чувствуем себя в какой-то степени породнившимися с замечательной страной, с замечательными людьми, которые здесь живут. Мы приезжаем уже четвертый раз, и каждый раз для нас удивительно радостно и счастливо проходят наши выступления. Такие слушатели, которые здесь живут, ценят то, что они слышат. Это большой подарок для исполнителя. Не могу не вспомнить прошлогоднее выступление Хиблы Герзмава на стадионе. Там было тысячи слушателей. Когда мы исполняли песнь о ранении, люди плакали и стоя аплодировали. Такое не забывается", – сказал он.

Как отметил Конторович, в программе будут русские и абхазские песни. Начнут концерт с песни "Моя Абхазия" и завершат "Песнью о ранении".

"То, что завтра будет – большая программа, в основном состоит из русской музыки, естественно привезли русскую культуру. Привезли русских композиторов и народные русские песни. Но будет и абхазская музыка. В начале будем петь "Моя Абхазия", в конце будет обязательно "Песнь ранения". Завтрашнему концерту мы придали девиз "Вместе навсегда", по-другому мы не мыслим. Это очень важное ощущение нашего искреннего родства, нашей любви. Эта любовь звучит в музыке", – добавил Конторович.

Концерт в Абхазской государственной филармонии начнется в 17:00. Все желающие могут посетить мероприятие бесплатно.