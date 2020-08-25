Аслан Бжания встретился с организацией ветеранов "Аруаа"

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями организации "Аруаа" во вторник 25 августа, сообщил Sputnik председатель организации Тимур Гулия.

Собравшиеся обсуждали встречу помощника президента республики Лаши Сакания с представителями грузинской партии "Альянс патриотов", которая прошла на территории республики 18 августа.

"Президент заверил нас, что свое решение по данному вопросу он в ближайшее время сообщит нам", - рассказал Тимур Гулия.

Детали встречи Гулия разглашать не стал, отметив, что после официального решения президента, организация "Аруаа" даст комментарий.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба подтвердил в комментарии "Нужной газете" факт встречи, он также заявил, что представителями "Аруаа" был поставлен вопрос об освобождении от должности помощника президента Лаши Сакания.

Как отмечает издание со слов Шамба, президент "сообщил представителям "Аруаа", что он был "в курсе" действий своего помощника Лаши Сакания и что он огласит решение, которое будет им принято по результатам встречи с "Аруаа".

20 августа общественная организация ветеранов Отечественной войны "Аруаа" обратилась в Парламент страны с требованием провести слушания в парламентском комитете с связи с информацией, которая появилась в грузинских СМИ. Там говорилось о встрече, которая якобы состоялась 18 августа у помощника президента Абхазии Лаши Сакания с представителями партии Грузии "Альянс патриотов".

По данным грузинских СМИ, лидер партии Грузии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави и вице-спикер парламента Ирма Инашвили находились в Абхазии 18 августа.

Сам Сакания заявил, что встреча носила гуманитарный характер - он по просьбе своих российских друзей участвовал в передаче иконы в Илорский храм. Икону в Абхазию привезли Тархан-Моурави и Инашвили.

В понедельник 24 августа 12 депутатов Парламента встретились с организацией "Аруаа". По итогам парламентарии заявили, что напишут письмо на имя спикера, чтобы провести внеочередную сессию по возникшей ситуации.