В Абхазии зафиксировано 15 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 262 человека. Из них 101 человек выздоровел, четверо умерли.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 15 человек из 140 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Отмечается, что в Гудаутском госпитале на сегодняшний день находится 17 госпитализированных пациентов, из них у 15 диагноз коронавирус подтвержден. Двое из пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, двое - средней степени тяжести, детей нет.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Во вторник 25 августа Минздрав Абхазии сообщил о смерти жителя села Лабра, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. В селе объявили карантин.