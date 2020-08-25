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В Абхазии зафиксировано 15 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (746)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 262 человека. Из них 101 человек выздоровел, четверо умерли.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 15 человек из 140 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Отмечается, что в Гудаутском госпитале на сегодняшний день находится 17 госпитализированных пациентов, из них у 15 диагноз коронавирус подтвержден. Двое из пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, двое - средней степени тяжести, детей нет.

© Sputnik
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Во вторник 25 августа Минздрав Абхазии сообщил о смерти жителя села Лабра, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. В селе объявили карантин.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (746)

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