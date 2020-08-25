Великолепная пятерка: определились победители конкурса "Гордость Абхазии" 

О том, где и в какой атмосфере проходило подведение итогов конкурса, чем займутся молодые люди, которые были признаны лучшими, читайте в материале Sputnik.

Победители конкурса определились по результатам финального рейтинга конкурсантов, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн голосования.

Бадрак Авидзба, Sputnik

На высоте

Объявить имена победителей конкурса "Гордость Абхазии" организаторы решили на крыше Сухумского морского порта с видом на столицу.

Торжественный вечер открыла сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.

"Хочется выразить огромную благодарность всем членам конкурсной комиссии, которые на протяжении всего этого пути стояли рядом с нами, направляли и подсказывали. Этот конкурс стал общенациональной идеей, потому что он объединил всех нас, людей разных национальностей, взглядами на жизнь, политическими убеждениями", - подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Объявление итогов конкурса "Гордость Абхазии".

Хашба отметила, что члены оргкомитета побывали во всех городах и районах республики, где проходили встречи с молодежью.

"Данный конкурс - подтверждение того, что в нашей стране еще очень много молодых и талантливых людей. Вместе с вами мы построим светлое будущее для нашей страны", - сказала Милана Хашба.

Затем перед финалистами конкурса выступил член конкурсной комиссии Александр Страничкин.

"Главная идея "Гордости Абхазии" в том, чтобы вы познакомились друг с другом, выстроили свои идеи, поняли, что надо делать дальше. Хотел бы пожелать всем, кто участвовал и будет участвовать в конкурсе, учиться - это самое главное. Вам надо еще многому учиться, и главное – управлению, к нему надо готовиться, потому что оно предполагает подготовку в принятии решений и принятие этих решений", - подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выступление члена конкурсной комиссии Александра Страничкина.

Другой член конкурсной комиссии Абесалом Кварчия заметил, что первый опыт проведения "Гордости Абхазии" оказался удачным.

"Мы увидели, какой у нас потенциал, какие у нас интересные ребята, у всех была интересная презентация, каждый человек из 50 участников был индивидуален. Я хочу сказать молодым людям, может быть, будут неожиданные результаты, но пускай вас это не огорчает", - отметил он.

Пятерка лидеров

Согласно условиям конкурса, победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн голосования.

Имена пятерых победителей назвал основатель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", действительный государственный советник России Инал Ардзинба.

"Я назову имена самых подготовленных, вы все - победители и молодцы. Спасибо большое членам конкурсной комиссии, я знаю, с каким неравнодушием вы подошли к проекту, это многого стоит, конечно, спасибо большое оргкомитету во главе с Миланой Хашба", - сказал Ардзинба.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

"Я не готовился к выступлению, мне было очень приятно принять участие в таком конкурсе, особенно приятно было участвовать вместе с вами. Вы все победители, мне кажется, что нужно перестать быть многословными, нужно переходить от слов к делу", - подчеркнул победитель Саид Бейя.

Победители конкурса займут должности в государственном аппарате Абхазии. Как отметил Инал Ардзинба, президент республики Аслан Бжания проведет встречу с победителями, которые также начнут проработку своих функциональных и должностных обязанностей в администрации главы государства. Кроме того, они получат наставников из числа опытных государственных и общественных деятелей Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Объявление победителей конкурса - Гордость Абхазии

Разработка программы "Будущее Абхазии"

Основатель конкурса "Гордость Абхазии" Инал Ардзинба подчеркнул, что все участники конкурса будут привлечены к разработке стратегической программы реформ "Будущее Абхазии", которая будет представлена до конца этого года. В ее разработке уже принимают участие Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России, ряд сенаторов и депутатов Государственной Думы России.

"Это шаг к открытой, честной, конкурентной Абхазии. Я хочу вам предложить поучаствовать в разработке программы реформ "Будущее Абхазии". Эта программа в каком-то виде есть, я исхожу из того, что эта программа будет действенной, мы ее опубликуем до конца текущего года. Нам нужна дорожная карта, но это должны быть не только слова, должны быть пункты, по которым можно добиться определенного результата", - подчеркнул Инал Ардзинба.

Ардзинба отметил, что будет создана экспертная комиссия, которая до конца 2020 года составит рейтинги эффективности министров и глав районов Абхазии. Рейтинг будет учитывать оценку эффективности выполнения отраслевых программ, оценку прозрачности деятельности руководителей, а также онлайн голосование граждан.

Инал Ардзинба также сказал, что по инициативе социальной платформы "Будущее Абхазии" ряд министров будут регулярно публично отчитываться о своей работе на площадке Общественной палаты Абхазии.

О конкурсе "Гордость Абхазии"

Решение о проведении конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" было принято в начале 2020 года, проект задумывался как социальный лифт, который в дальнейшем позволит обновлять государственный аппарат за счет грамотных, компетентных представителей молодого поколения.

Желание участвовать в конкурсе изъявили более чем 150 человек. Комиссия, состоявшая из ученых, политиков, общественных деятелей Абхазии, выбрала 50 участников, оценивая качество резюме и предложений, озвученных конкурсантами в видео-эссе.

Затем, участники прошли полуфинальный этап, в котором было тестирование и профильное собеседование с членами конкурсной комиссии. По итогам собеседования был сформирован рейтинг финалистов из 25 человек.

В финале 25 конкурсантов разделили на пять команд по пять человек, затем им была дана общая задача, в течение сорока минут они обсуждали и дискутировали о том, каким они видят социально-экономическое развитие Абхазии до 2025 года.

После того как финалисты конкурса "Гордость Абхазии" публично представили свои предложения по решению проблем по своим профильным темам, был сформирован итоговый рейтинг участников, и на сайте конкурса проводилось онлайн голосование за конкурсантов.

На основе итогового рейтинга, состоящего на 70% из итогового балла от конкурсной комиссии и на 30% из результатов онлайн-голосования, определились пять победителей конкурса, которые займут должности в государственном аппарате Абхазии.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.