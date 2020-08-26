Мечта народа: 12 лет международному признанию независимости Абхазии

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, подписал Указы о признании Россией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. День международного признания независимости Абхазии отмечают в республике в среду 26 августа.

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.

В День международного признания независимости Абхазии в среду 26 августа по всей республике пройдут праздничные мероприятия. Кроме того, День признания независимости объявлен в Абхазии праздничным выходным днем.

В Сухуме состоятся следующие праздничные мероприятия:

В 10:00 пройдет церемония возложение цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.

В 11:00 - церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

В 13:00 - церемония возложения цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда.

В 17:00 - праздничный концерт Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под руководством народного артиста России, профессора Льва Конторовича в Абхазской государственной филармонии им. Р.Д Гумба.

В 19:00 - на Набережной Махаджиров состоится праздничный концерт, в котором примут участие абхазские эстрадные исполнители и российские певицы Юлия Чичерина и Александра Морозова.

Помимо России, независимость Абхазии признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру, Вануату и Тувалу.