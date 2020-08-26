Президент принял участие в возложении цветов к Мемориалу Славы в Сухуме

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Президент Аслан Бжания принял участие в возложении цветов к Мемориалу Славы в Сухуме в день двенадцатой годовщины международного признания Абхазии.

Почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов пришли руководство страны, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, родные погибших, общественность республики.

Бывший министр иностранных дел страны, а ныне секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба оценил значимость признания республики со стороны России 26 августа 2008 года.

"Признание - это итог большого труда и невероятно сложной борьбы нескольких поколений нашего народа. Мы, которым посчастливилось увидеть итоги этой борьбы, лишь продолжатели дела тех людей, которые боролись за то, чтобы Абхазия стала независимой страной", - отметил он.

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.

Помимо России, независимость Абхазии признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру, Вануату и Тувалу.