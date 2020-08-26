Тесное сотрудничество: посол Двинянин дал оценку российско-абхазским отношениям

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поздравил народ Абхазии с 12 годовщиной признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Пожелал республике процветания, благополучия, и развития.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Российско-абхазские отношения развиваются логично, последовательно и позитивно, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"Я оцениваю отношения Республики Абхазия и Российской Федерации, как самого тесного партнерства. Как верно было написано в названии договора, который мы называем одним из ключевых договоров в наших двухсторонних отношениях, я имею в виду договор от 24 ноября 2014 года. Это отношения Союзничества и стратегического партнерства. В это я добавил бы только - тесного союзничества. Теснее некуда", – подчеркнул посол.

Двинянин отметил положительные перспективы в развитии двухсторонних отношений. Он подчеркнул, что сегодня Абхазия и Россия плотно взаимодействуют в самых различных сферах: военной, в сфере образования и культуры, торговли и других.

"Взаимодействие у нас самое широкое. Я даже затруднюсь выбрать какую-то одну сферу. К примеру, самое плотное взаимодействие в военной сфере и области безопасности. Мы сотрудничаем в гуманитарной сфере, поскольку и Российская Федерация и Республика Абхазия – многонациональные страны", – сказал Двинянин.

Посол России в Абхазии выделил торговые отношения между двумя странами. По его словам, товарооборот за последний год составил более 80 миллиардов рублей.

"На долю РФ приходится порядка 70% нашего двустороннего товарооборота. В любом случае другим торговым партнерам в Республике Абхазия до нас еще далеко", – подчеркнул посол.

Хорошим Алексей Двинянин назвал сотрудничество в научной сфере. Он напомнил, что ежегодно Российская Федерация предоставляет определенное количество бесплатных квот студентам из Абхазии для обучения в российских вузах.

"Недавно было принято решение не только о продолжении данной программы по линии Россотрудничества, но и о ее расширении. Поэтому у абхазской молодежи существуют вполне определенные перспективы в этом плане. Поэтому я бы поостерегся выделять одну из сфер. Логично, последовательно и позитивно развивается сотрудничество в каждой из основных сфер сотрудничества", – сказал он.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поздравил народ Абхазии с 12 годовщиной признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Пожелал республике процветания, благополучия, и развития.