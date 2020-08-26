Лаша Сакания заявил об уходе с поста помощника президента

Помощник президента Абхазии Лаша Сакания 18 августа встретился с представителями грузинской партии "Альянс патриотов". Это вызвало негативную реакцию в обществе.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Лаша Сакания принял решение написать заявление об уходе по собственному желанию с должности помощника президента Абхазии, об этом он написал в своем аккаунте на Facebook.

"Дорогие друзья, в связи со сложившейся ситуацией 18 августа 2020 года дабы не повышать градус в обществе, я принял решение написать заявление об уходе по собственному желанию. Однако хочу отметить, что всегда и везде отстаивал и буду отстаивать интересы нашего народа и государства", - говорится в сообщении.

© Foto / Скрин со страницы Facebook Лаши Сакания Скрин со страницы Facebook Лаши Сакания

20 августа общественная организация ветеранов Отечественной войны "Аруаа" обратилась в Парламент страны с требованием провести слушания в парламентском комитете с связи с информацией, которая появилась в грузинских СМИ. Там говорилось о встрече, которая якобы состоялась 18 августа у помощника президента Абхазии Лаши Сакания с представителями партии Грузии "Альянс патриотов".

По данным грузинских СМИ, лидер партии Грузии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави и вице-спикер парламента Ирма Инашвили находились в Абхазии 18 августа.

Сам Сакания заявил, что встреча носила гуманитарный характер - он по просьбе своих российских друзей участвовал в передаче иконы в Илорский храм. Икону в Абхазию привезли Тархан-Моурави и Инашвили.

В понедельник 24 августа 12 депутатов Парламента встретились с организацией "Аруаа". По итогам парламентарии заявили, что напишут письмо на имя спикера, чтобы провести внеочередную сессию по возникшей ситуации.

Во вторник 25 августа президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями организации "Аруаа".

Собравшиеся обсуждали встречу помощника президента республики Лаши Сакания с представителями грузинской партии "Альянс патриотов", которая прошла на территории республики 18 августа.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба подтвердил в комментарии "Нужной газете" факт встречи, он также заявил, что представителями "Аруаа" был поставлен вопрос об освобождении от должности помощника президента Лаши Сакания.

Как отмечает издание со слов Шамба, президент "сообщил представителям "Аруаа", что он был "в курсе" действий своего помощника Лаши Сакания и что он огласит решение, которое будет им принято по результатам встречи с "Аруаа".