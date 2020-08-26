Операция по извлечению тела погибшего спелеолога началась в горах Абхазии

Российский спелеолог Павел Демидов погиб 23 августа в Абхазии при спуске в пещеру на горном массиве Арбаика.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Операция по извлечению тела погибшего при спуске в пещеру на Арбаике спелеолога Павла Демидова началась в среду 26 августа, сообщил Sputnik Абхазия российский спелеолог Евгений Снетков.

По его словам, операция будет проходить пять-семь дней, но при возникновении каких-либо сложностей, она может продлиться до двух недель.

"Сейчас собралась группа спелеологов из разных российских клубов, и они отправились в горы, чтобы начать операцию по извлечению тела. Есть договоренность с абхазским МЧС, вчера приезжал министр МЧС, обсуждали сможет ли абхазское МЧС выделить вертолет для спуска тела с горы. Также был запрос в российское МЧС", - рассказал Снетков.

Он отметил, что достаточно сложно будет достать тело из-под завала и поднять его на поверхность, так как пещера узкая.

"У нас это все отработано, есть специальные снаряжения, специальные веревки и люди, которые постоянно тренируются извлекать пострадавших. Задача нам известна, мы с ней справимся", - отметил он.

В операции будет задействовано 17 российских специалистов и МЧС Абхазии.

Российский спелеолог Павел Демидов приехал на экспедицию в Абхазию из Москвы, он занимался спелеологией больше 30 лет. У него на счету много экспедиций, в том числе в пещеру "Веревкина", он был одним из руководителей группы, которая достигла дна этой пещеры.

Экспедиции по изучению пещер в Абхазии проводятся еще с советских времен. С 1981 года спелеологи Советского Союза начали применять научно-систематический подход к поиску пещер. Массив Арбаика был разбит на территории, исследование которых распределили между спелеоклубами.

Район южных склонов Гагрского хребта назвали треугольником из-за трех характерных вершин Арбаика, Зонт и Хырка, где были выделены пять долин, в которых предполагалось проведение исследовательских работ. Погибший входил в состав летней экспедиции команды CAVEX на горном массиве Арбаика.