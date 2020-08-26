Фонд "Ашана" запустил аукцион для сбора средств на лечение Леона Кирия

Пятилетнему Леону Кирия диагностировали минимальную мозговую дисфункцию. В 2019 году семья Кирия обратилась в фонд "Ашана", который помог пройти Леону полную диагностику и лечение в Москве.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Онлайн-аукцион "Искусство ради жизни" в поддержку подопечного благотворительного фонда "Ашана" Леона Кирия стартовал 19 августа, сообщила директор фонда Мактина Джинджолия Sputnik Абхазия.

В онлайн-аукционе будет разыграно десять лотов от друзей Фонда и талантливых людей Абхазии: Архипа Лабахуа, Ахры Аджинджал, Батала Джопуа, Алины Айба, Асиды Ахуба, Алисы Гицба и других.

"Хочу выразить благодарность коллективу фонда за колоссальный объем творческой энергии, постоянный поиск новых форм работы и предоставленную возможность сделать доброе дело. Хочется верить, что искусство спасет мир, что эти интересные лоты вызовут интерес и помогут собрать средства на лечение деток", - рассказала Sputnik Алина Айба, чей лот, платье из коллекции бренда RUSIKO "Цветок пустыни", разыгрывается в аукционе.

Все вырученные на аукционе средства будут направлены на лечение Леона Кирия. Принять участие может любой желающий, если он является пользователем социальных сетей.

"Аукцион разыгрывается в двух социальных сетях: на страницах Фонда в Instagram и Facebook. Мы выкладываем лот и его описание, тот, кто хочет принять участие, просто оставляет комментарий, исходя из стартовой суммы. Шаг – 1000 рублей. Если стартовая цена десять тысяч рублей, то человек, который хочет поучаствовать в аукционе, может начать либо с десяти тысяч, либо сразу же увеличить ставку и начать с большей суммы", - рассказала директор Фонда.

По словам директора, если сбор средств на лечение Кирия будет закрыт прежде, чем будет завершен аукцион, то вырученные средства от последующих лотов пойдут на лечение подопечного Фонда Алана Квачахия.