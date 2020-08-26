Двенадцать лет спустя: на набережной Сухума прошел праздничный концерт

В Абхазии в среду 26 августа отмечали день международного признания Россией республики независимым государством.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Двенадцатую годовщину признания Россией независимости Абхазии отметили праздничным концертом на Набережной Махаджиров в Сухуме в среду 26 августа.

День признания независимости – один из главных государственных праздников, ежегодно в республике проводят различные мероприятия.

Главные мероприятия в этот день проходят в столице. В этот раз завершающим стал концерт, в котором помимо абхазских исполнителей приняли участие российские певицы – Юлия Чичерина и Александра Морозова.

На Набережной Махаджиров рядом с "Брехаловкой" собралось большое количество людей, они улыбались, поздравляли друг друга с днем признания, атмосферу праздника дополняли национальные флаги и шары.

Перед зрителями выступили цирковые акробаты, которые приехали из Санкт-Петербурга. Концерт открыла группа "Апсны-67". Они спели любимые всеми песни – "Край мой Абхазия" и "Край души", многие зрители подпевали, а кто-то просто танцевал.

Концерт на набережной Махаджиров 26 Августа © Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт на набережной Махаджиров 26 Августа © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Концерт на набережной Махаджиров 26 Августа

После нескольких выступлений, ведущий праздничного вечера Алхас Манаргия представил певицу Юлию Чичерину: "Сегодня мы принимаем поздравления от наших братьев, от наших друзей, к этим поздравлениям присоединяется рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнительница своих песен Юлия Чичерина".

Певица поздравила народ Абхазии с этим важным праздником, она исполнила свои самые знаменитые песни "Мой рок-н-ролл", "Жара", "Девочка плачет, а девочки смеются".

Другая артистка из России Александра Морозова исполнила песни своего отца Александра Морозова "В краю магнолий", которую, по словам певицы, он сочинил про Абхазию, "Фантазер" и другие песни российских исполнителей.

В концерте также приняли участие Анатолий Алтейба, Хибла Мукба, Авто Конджария, Сати Какубава, Омар Сангулия, Джими Шумения, Хатуна Тарба, Альдона Цкуа, Гоча Пачулия, Темур Тания.

Праздничный концерт ко Дню признания независимости Абхазии организовало Министерство культуры республики.

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.

Помимо России, независимость Абхазии признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру, Вануату и Тувалу.