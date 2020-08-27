В Абхазии зафиксирован 21 новый случай коронавируса за сутки

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 295 человек. Из них 117 человек выздоровели, 4 умерли.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 21 человека из 197 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Отмечается, что на данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 19 госпитализированных пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболеваемости за все время

При этом трое из них в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести. Два человека выписаны после прохождения лечения в госпитале.