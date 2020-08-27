"Как в блокаде": почему жители изолированной Лабры вышли на митинг

25 августа Министерство здравоохранения и СЭС Абхазии ввели 14-дневный карантин в селе Лабра Очамчырского района, после смерти одного из жителей с диагнозом COVID-19.

Недовольные жители села устроили стихийный митинг в Лабре с требованием снять ограничения и открыть дорогу из села, или же обеспечить медикаментами и продовольствием сельчан.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Въезд в село Лабра перекрыла бежевая Lada. Невысокий мужчина в черной спецодежде, представитель районного УВД, объяснил, что проехать дальше нельзя.

- Карантин. Договаривайтесь с начальством, – посоветовал мужчина.

Вскоре к "блокпосту" подъехало и начальство, которое в свою очередь отослало к главе села Арутюну Мелконяну.

"Сейчас идет борьба за рынок. Каждый второй выращивает овощи, фрукты (в селе Лабра - прим.). Куда им их девать? Им объясняют, что на рынок нельзя. Но они не понимают. Лабра – село большое. Люди находят лазейки и с продукцией идут на рынок. На Очамчырский рынок приходят, им говорят: "Мы читали, что в Лабре карантин, покупать ничего не будем". Ну ты сам, зная, что в селе гуляет коронавирус, купишь что-то?", – обратился милиционер к журналистам.

Через минуту по звонку главы села съемочную группу Sputnik пропустили дальше.

В блокаде

В метрах 500 от "блокпоста" под тенью небольшого дерева встретили митингующих. Все они собрались с требованием снять ограничения на выезд из села или же обеспечить их медикаментами и продовольствием.

- Закрыли людям кислород - ни заехать, ни выехать. Это что такое? - громко возмущалась одна из женщин.

Сельчан возмутило, что после того, как в СМИ попала информация о смерти одного из их соседей с диагнозом коронавирус, их сделали "изгоями", и теперь их все боятся, имидж села испорчен, даже на рынке не хотят покупать продукцию из Лабры.

"В Абхазии более 200 человек болеют. Почему все пишут о том, что в Лабре заболели. Даже в России знают о нас, звонят со вчерашнего дня, спрашивают, что у нас происходит. Как будто во всем мире кроме жителей Лабры никто не болеет. Эта болезнь везде есть. Что нам делать?", – отметила жительница села.

Жители села отмечают, что после того, как им закрыли право на выезд, они не могут работать и прокормить свои семьи.

"Мы выехать не можем, на рынок поехать не можем. А кто прокормит наших детей? Кто нам заплатит прожиточный минимум? Скажите, как прокормить наших детей, если нас на рынок не пускают? Кто-нибудь дайте ответ. Нашли сельский народ, решили задушить и все", – добавляли со всех сторон митингующие.

Житель Лабры Роман недоумевал, что коронавирус в селе выявили у семерых, а на карантин посадили всех.

"Если семь человек в селе больные, то не надо все село закрывать. Тот, кто не болеет, почему должен на карантине сидеть? Они ж должны семью кормить. Тех, кто болеет пусть либо дома запрут, либо в больницу отправят. Почему все должны дома сидеть и страдать?", – задался вопросом он.

Сельчан обидело и то, что после введения карантина, их не обеспечили ни медикаментами, ни продовольствием.

"Если объявили чрезвычайное положение в деревне, с первого дня они должны обеспечить медикаментами, продуктами. Где наши медикаменты, где продукты, где скорая помощь, где пожарная машина? Сейчас эти вопросы мы задаем главе администрации села, он нам говорит, чтобы мы задали эти вопросы главе района. Если глава села не может на них ответить, то зачем его вообще назначают? Тут сотрудники милиции стоят у выездов в село без масок. Какой это порядок? – разводит руками Роман. – Сейчас мы в прямом смысле в блокаде находимся. Глава района уходит от разговора на счет обеспечения хотя бы хлебом, сахаром, продуктами первой необходимости. Мы требуем медикаменты, продукты питания, машину скорой помощи и пожарный расчет. Если у нас тут чрезвычайное положение, то пусть всем этим обеспечат".

На момент нахождения съемочной группы в селе, глава села Арутюн Мелконян комментировать ситуацию отказался. Однако позже он ответил на претензии жителей, отметив, что у людей есть возможность купить продукты в магазине, который расположен в селе. К тому же, он подчеркнул, что всем, кому был диагностирован коронавирус, раздали медикаменты после приезда министра здравоохранения.

"Врачам не верим"

25 августа, после того, как мужчина умер от коронавируса, в Лабру приехали врачи, которые брали анализ на COVID-19 у всех желающих. Тесты сдали всего 70 человек. Хотя, по словам главы, в селе более 500 жителей.

Это митингующие объяснили тем, что врачам они не верят, к тому же, по их словам, забор биоматериалов медики проводили не в стерильных условиях.

"Вы бы видели, как они берут анализ. Стоят под деревом, под ногами навоз. Врач берет анализ у 70 человек и ни разу не меняет перчатки. Пусть делают специально будку, создают условия и берут анализ. А в таких условиях народ в большинстве своем не хочет сдавать анализ. Потом у них народ виноват – народ не хочет сдавать анализ. А кто захочет?" – объяснил свою позицию один из митингующих.

Вскоре к протестующим присоединилась родственница умершего, которому диагностировали COVID-19. Женщина поделилась с журналистами подробностями произошедшего с ее зятем.

"Я Тозлян Аговник Андрониковна. Я из той семьи, где умер человек, – представилась женщина. – То, что там творилось за двое суток, я видела собственными глазами. Когда я сюда приехала, зятю было очень плохо. Вызвали скорую. Врачи померили давление. Сестра кричала вслед скорой: "Помогите, он умирает". Медсестра ответила: "В пути я позвоню, вопрос буду решать, посмотрим, что будет". Спустя два часа врачи снова приехали. Даже домой не зашли. Мы вместе с сестрой подняли его, вынесли за калитку. Они даже не помогли поднять его наверх. А эта женщина в скафандре говорит: "не подходи ко мне, я должна быть чистая". Они для чего приехали тогда? В машине моей сестре в руки дали кислородную маску, сказали: "держи". Никакой помощи ему не оказали. Мы надеялись, что похороним его, как нормального человека. Но пришлось хоронить на следующее утро".

После похорон зятя Аговник вместе с ребенком добровольно сдала анализ на коронавирус. Вчера вечером ей сообщили, что у сына обнаружили COVID-19.

"Вчера позвонили и сказали, что у меня нет вируса, а вот у ребенка есть. Но где справка? Я требую справку с результатами анализа. Мой ребенок сейчас дома", – отметила Тозлян.

Спустя полчаса в село приехал и.о. главы Очамчырского района Станислав Амичба.

"Очень печальный случай. Но я хочу вам сказать, что я верю в существование коронавируса. Мы делаем эти меры, чтобы болезнь не распространилась. Мы понимаем, что люди вырастили овощи, фрукты и хотят продать на рынке. Но жизнь дороже. Здесь уже человек умер, еще семь человек болеют. Это не наша прерогатива, мы делаем так, как говорят медики. Это делается для вас, и для людей, с которыми вы можете контактировать", – пояснил Амичба.

Однако после того, как он не смог прийти к общему мнению с жителями села, Амичба отошел в сторону и вместе со всеми стал ждать приезда министра здравоохранения.

Карантин сохраняется

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия пояснил, что суть карантина в том, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Цахнакия отметил, что по состоянию на 27 августа в селе 12 инфицированных, среди которых один летальный исход, а это серьезная цифра для небольшого села.

"Конечно, учитывая то, что вероятность очень высокая, что они могли инфицироваться, она присутствует, поэтому в связи с этим и в соответствии с действующими приказами Минздрава и СЭС был объявлен карантин, который, еще раз повторяю, заключается в их 14-дневной изоляции", – пояснил министр.

Цахнакия отметил, что при необходимости в село будет приезжать машина скорой помощи и медики будут оказывать неотложную медицинскую помощь.

"Если надо транспортировать больного по другим показаниям в другое учреждение, вопросов здесь никаких нет, это будет сделано. Мы их обеспечили сегодня необходимым набором медикаментов, но именно тех, которые нуждаются в этом. И соответственно там есть еще пациенты с другой патологией, ну и также мы будем их обеспечивать вот за этот период, пока сохраняется режим самоизоляции. Дважды будут проведены тестирования, не все жители села сдали анализ на ПЦР и после того, как они будут готовы (анализы - прим.) и при наличии отрицательных повторных результатов, соответственно, режим самоизоляции будет снят. Если два повторных подряд анализа будут отрицательные в положенные установленные сроки, тогда будет снят", – сказал Цахнакия.

На данный момент в селе Лабра, по словам Тамаза Цахнакия, выявлено 12 инфицированных. Пока ни заехать, ни выехать в село никто не может.

После беседы с министром здравоохранения, митингующие стали расходиться.