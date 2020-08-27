Настоятель Илорского храма назвал провокацией передачу грузинскими политиками иконы

Абхазская Православная Церковь заявила о том, что не принимает икону, привезенную грузинскими депутатами при участии помощника президента Абхазии в дар Илорскому храму.

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Настоятель Илорского храма Сергий Джапуа назвал передачу в дар храму иконы грузинскими политиками провокацией.

"Они приехали в Илор. Меня в тот день не было там, я после операции лежал дома. Мне позвонили и сказали, что кто-то приехал, привез с собой икону. Когда я пришел в храм, их уже не было. Они оставили икону и уехали. Я их не застал на месте. В храме была женщина, которая продает свечи. Ей сказали: "Эту икону отдаем в дар храму". Но они не сказали ей, что они из Грузии. На иконе написали: "молебен". Но никто не мог сделать молебен. Да, они привезли икону, но почему они сразу же исчезли? Это провокация", – сказал в интервью радио Sputnik Сергий Джапуа.

По его словам, икона пока находится в храме. Абхазская церковь отказалась принимать ее. В сообщении АПЦ говорилось, что миссия была проведена без уведомления священноначалия Абхазской Православной Церкви, подобные акции недопустимы до признания Абхазской Православной Церкви и Абхазского государства Грузинской Православной Церковью.

"Надо обратно вернуть икону. Нужен человек с их стороны, который заберет икону обратно. Ранее таких случаев не было", – отметил он.

По словам Джапуа, если человек хочет принести в дар икону храму, то он просто приносит икону, никаких документов не нужно оформлять. Когда принимают икону, ее должны освятить святой водой и только потом поставить в храме.

По данным грузинских СМИ, лидер партии Грузии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави и вице-спикер парламента Ирма Инашвили находились в Абхазии 18 августа. Позже стало известно, что они встречались с помощником президента Абхазии Лашей Сакания, через которого осуществили передачу иконы в дар Илорскому храму.

20 августа общественная организация ветеранов Отечественной войны "Аруаа" обратилась в Парламент страны с требованием провести слушания в парламентском комитете в связи с этим фактом.

Сам Сакания заявил, что встреча носила исключительно гуманитарный характер.

В понедельник 24 августа 12 депутатов Парламента встретились с организацией "Аруаа". По итогам парламентарии заявили, что напишут письмо на имя спикера, чтобы провести внеочередную сессию по возникшей ситуации.

Во вторник 25 августа президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями организации "Аруаа". Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба подтвердил в комментарии "Нужной газете" факт встречи, он также заявил, что представителями "Аруаа" был поставлен вопрос об освобождении от должности помощника президента Лаши Сакания.

Уже 26 августа Сакания объявил о своем решении добровольно покинуть свой пост.