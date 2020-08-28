Международный турнир по боксу пройдет на набережной Сухума

Победители Международного турнира по боксу будут определяться в 14 весовых категориях. Участие принимают 34 спортсмена.

СУХУМ, 28 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный турнир по боксу памяти мастера спорта Абхазии Айнара Квициния пройдет на Набережной Диоскуров, напротив ресторана "Дэм", 29 августа, сказал в интервью Sputnik боксер Батал Чежия.

Турнир начнется в 17:00.

"Турнир согласован с Федерацией бокса Абхазии, мы пригласили спортсменов со всех лучших клубов России, но в связи с пандемией многие не смогут приехать, так как у них нет разрешения на выезды для участия в турнирах. Но тем не менее, те, кому разрешено выезжать на турниры, приедут в Абхазию", - подчеркнул он.

Чежия отметил, что в турнире будут участвовать лучшие боксеры Абхазии, победители соревнований будут определяться в 14 весовых категориях.

"Турнир пройдет в один день, всего будет 34 участника. Эти соревнования будут проходить ежегодно, с каждым годом турнир будет набирать обороты, развиваться", - сказал Батал Чежия.

Организаторами соревнований стали друзья Айнара Квициния – воспитанники школы бокса города Сухум: Батал Чежия, Саид Смыр, Инал Лакашия, Митя Вардания, Лаша Гумба, Леон Ласурия, Ираклий Цурцумия, Инал Лагвилава. Помощь в проведении турнира оказала Республиканская детско-юношеская спортивная школа.

Айнар Квициния (1996 – 2019) – мастер спорта по боксу, воспитанник школы бокса Сухума и Подольска. Победитель множества всероссийских и международных турниров, многократный чемпион Абхазии по боксу.

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